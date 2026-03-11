El Gobierno foral destina 730.000 euros a fomentar la contratación de personas con dificultades de inserción laboral

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra dedicará 730.000 euros en 2026 a ayudas para fomentar la contratación de las personas con mayores dificultades en el ámbito laboral, como mujeres, jóvenes, mayores de 55 años, paradas de larga duración, migrantes, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, incluyendo todos aquellos colectivos prioritarios que recoge la nueva Ley Estatal de Empleo.

Favorecerá, además, las contrataciones en poblaciones de menos de 5.000 habitantes y el acceso de mujeres a puestos STEM, que son los relacionados con la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas.

El Ejecutivo foral ha autorizado en su sesión de este miércoles a la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo (SNE) para la concesión de este tipo de subvenciones en régimen de evaluación individualizada, dirigidas a empresas, trabajadores autónomos y entidades sin ánimo de lucro con centros de trabajo ubicados en Navarra. La convocatoria cuenta este año con un presupuesto de partida un 15% superior al del año pasado y podrá ser ampliada en función de las solicitudes que se registren, explican desde el Gobierno de Navarra.

Estas ayudas prentenden contribuir a disminuir el desempleo de los colectivos con especiales dificultades y favorecer su contratación indefinida, sumando a ello los objetivos de "avanzar en cohesión social, cohesión territorial e igualdad". Se busca también contribuir a generar empleo por parte de empresas con centros de trabajo ubicados en la Comunidad foral.

El Ejecutivo foral apoyará especialmente aquellas contrataciones que se produzcan a través de ofertas de empleo gestionadas por el SNE, con el objetivo de "favorecer la contratación de las personas con mayores dificultades mediante contratos de calidad".

La convocatoria y sus bases reguladoras se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de Navarra (BON), tras los que se podrán solicitar a través de la ficha que se habilite en el Catálogo de Trámites. Prioridad del acuerdo programático contemplada en el Plan de Empleo 2025-2028.

245 PUESTOS SUBVENCIONADOS EN 2025

Con el impulso de estas ayudas, que se vienen convocando desde 2021, el Ejecutivo foral pretende "contrarrestar desigualdades en el acceso al mercado laboral detectadas en determinados colectivos y franjas de edad". Tal como señala el Plan de Empleo de Navarra 2025-2028, las cifras "constatan la necesidad de seguir haciendo políticas de empleo que fortalezcan determinadas áreas geográficas, impulsen a los colectivos que han visto cronificada su situación frente al empleo y fomenten la reducción de brechas".

Las diferencias se concentran en los colectivos de personas con discapacidad, desempleadas de larga duración, mayores de 55 años, personas en situación o riesgo de exclusión social, migrantes y jóvenes. Se tiene también en cuenta la "interseccionalidad de género", en referencia a las mujeres que "sufren doble discriminación si además pertenecen a algún otro de los colectivos considerados vulnerables".

Durante 2025, esta convocatoria partió con un presupuesto inicial de 635.000 euros, que se incrementó en 299.560,50 euros para hacer frente a las demandas registradas. Finalmente, se concedieron 245 ayudas de entre 1.500 y 7.000 euros a 187 empresas por empleado o empleada contratado.