El Gobierno foral financiará planes de contingencia de las empresas navarras frente al Brexit

Publicado 21/02/2019 12:12:09 CET

PAMPLONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ofrecerá la posibilidad de financiar a empresas planes de contingencia frente a los posibles efectos que tenga el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esta ayuda se introducirá dentro de la convocatoria del Gobierno de Navarra para financiar servicios especializados de internacionalización.

Así lo ha señalado el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, en respuesta a una pregunta del PSN en el pleno del Parlamento de Navarra.

El vicepresidente ha explicado que el Ejecutivo foral ha puesto en marcha el Observatorio del Brexit en Navarra, "una herramienta online al servicio de las empresas navarras y cuyo mayor valor es que se atienden las dudas de manera personalizada". En concreto, hay cuatro personas asignadas a este Observatorio, dos de la Cámara de Comercio y dos del departamento.

Además, en el mes de marzo se activará en este Observatorio una herramienta de autodiagnóstico para facilitar a las empresas la evaluación del nivel de impacto que el Brexit les supondrá. Las compañías tendrá que responder a 65 preguntas en cinco áreas y a partir de ahí recibirán un informe con medidas específicas.

El parlamentario del PSN Guzmán Garmendia ha indicado que "está bien haber creado el Observatorio pero tenemos que ir mucho más allá". "Desde que se anunció el Brexit Navarra no ha hecho más que perder economía con el Reino Unido y no se están poniendo muchas medidas. Todo apunta a que el 29 de marzo se va a producir un Brexit duro y tenemos que estar mucho más preparados de lo que lo estamos ahora. Tenemos que ocuparnos de los trabajadores y los estudiantes que están en el Reino Unido. Los consecuencias del Brexit no son solo económicas, sino también sociales", ha afirmado.