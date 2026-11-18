PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles la adquisición de un compromiso de gasto de carácter plurianual por valor de 1.629.993 euros para encargar a la sociedad pública NASERTIC la prestación del servicio integral de atención ciudadana que se ofrece desde la Oficina de Atención Ciudadana en Tudela, la Oficina Móvil de Atención Ciudadana, el Servicio de Atención Ciudadana-012 y el servicio de tarde de la Oficina de Atención Ciudadana en Pamplona. El plazo de duración del encargo comprende desde el 1 de diciembre de 2026 al 30 de noviembre de 2027.

El servicio de Atención Ciudadana de Navarra consiste en una serie de actuaciones y medios que la Administración foral pone a disposición de los ciudadanos para facilitar el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a la información de una manera clara, accesible e inclusiva.

El Gobierno foral facilita distintos canales de atención ciudadana, para garantizar a la ciudadanía desde asistencia presencial en oficinas distribuidas por todo el territorio hasta atención telefónica y digital a través del correo electrónico navarra@navarra.es o chat, a lo que desde se suma el servicio que ofrece desde 2025 la oficina móvil en localidad de menos de 20.000 habitantes.

El Ejecutivo navarro está inmerso en la implantación de un nuevo modelo de atención basado en la ominicanalidad, para avanzar de la atención convencional que se ha venido ofreciendo por teléfono o en oficinas a un modelo más avanzado con cobertura 360º, en el que las personas puedan optar por alternativas como el chat, la web, el correo electrónico o sistemas automatizados para acceder a recursos como el padrón, el catastro y la cita previa, siempre desde una óptica accesible e inclusiva que no deje a nadie atrás.

La sociedad pública NASERTIC acumula 15 años de experiencia en atención ciudadana avanzada y accesible, mediante encargos anuales que realiza el Ejecutivo foral. Entre los primeros servicios que asumió, destaca la Oficina de Atención Ciudadana en Tudela, ubicada en la Plaza de los Fueros 5-6 de la localidad, que abrió sus puertas en 2010. Este servicio obtuvo en 2023 la certificación de accesibilidad universal de AENOR (norma UNE 170001-2), renovada en febrero de este año, y que reconoce la oficina de Tudela como un espacio 100% accesible.

Otros dos servicios gestionados por NASERTIC son la Oficina Móvil de Atención Ciudadana y la prolongación hasta las 18 horas del horario de la Oficina de Atención Ciudadana de Pamplona, ubicada en la avenida Roncesvalles, 11, que también cuenta con el certificado de accesibilidad universal de AENOR. Se trata de dos avances promovidos por el Ejecutivo foral en 2025 con el objetivo de mejorar la asistencia a la ciudadanía y eliminar obstáculos de accesibilidad, tanto desde el punto de vista territorial como de rango horario disponible.

Finalmente, el Servicio de Atención Ciudadana 012 es un recurso telefónico de información de ámbito autonómico, cuya función es proporcionar información y asesoramiento en relación con los servicios prestados por la Administración de la Comunidad foral. Este servicio venía prestándose desde junio de 2012 hasta julio de 2024 por la empresa pública TRACASA a través de encargos anuales. Con fecha 15 de julio de 2024, por Resolución 48/2024, se encarga a la empresa pública NASERTIC.