El Gobierno foral pide a Iberia "reconsiderar" los cambios horarios de la ruta aérea Pamplona-Madrid

PAMPLONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha informado este jueves de que desde el Ejecutivo han trasladado su "malestar" a Iberia, que opera con Air Nostrum, por los cambios horarios en la ruta aérea entre Pamplona y Madrid y han pedido que "reconsideren esta decisión y valoren la recuperación de las frecuencias anteriores".

Esnaola ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral del PSN sobre la conectividad aérea en Navarra y ha expuesto que en los vuelos entre Pamplona y Madrid "mantenemos el mismo número de vuelos, 21, no ha habido ningún recorte de ruta". "Sí que ha habido cambios horarios, tal y como trasladó a AENA a la última mesa de conectividad, que obedecen a garantizar una mayor conectividad a los y las viajeras, porque 8 de cada 10 personas que toman ese vuelo lo hacen para tomar otra conexión".

No obstante, ha precisado que han trasladado a la aerolínea "nuestro malestar ante estos hechos, entendiendo que es una decisión que puede perjudicar de alguna manera la competitividad de las empresas navarras o que limita la movilidad de profesionales y equipos directivos con la capital cuando quieren hacer reuniones de un día", ha dicho, para incidir en que han pedido que se "reconsidere" la decisión.

Además, Esnaola ha comentado que están trabajando con "las aerolíneas y con AENA para valorar una nueva licitación que contemple dos nuevas rutas, una nacional y otra internacional". "Esperamos a corto plazo tener decididos los destinos y a medio iniciar estos procesos", ha puntualizado.

Por otro lado, la consejera se ha referido al vuelo entre Pamplona y Barcelona que comenzó el pasado 25 de octubre con tres frecuencias semanales y que "permite enlazar con 44 destinos, 30 internacionales, y con tiempo de conexión inferior a cuatro horas".

Según ha dicho, "es una ruta de gran interés para nuestro sector empresarial, industrial, universitario y turístico". "La compañía Air Nostrum nos reporta que están teniendo buena acogida las reservas para estos primeros meses, destacando que el 17% de las mismas en estos primeros meses corresponden a pasajeros que continúan su viaje de Barcelona a otros destinos como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Doha, Chile o Palma de Mallorca e Ibiza entre los destinos nacionales".

Sobre la conexión Pamplona-Sevilla, ha dicho que tendrá dos frecuencias semanales. "Con Volotea hemos mantenido comunicación constante tras hacerse pública su situación financiera y la compañía nos traslada que esta nueva conexión no se verá afectada por los recortes que sí ha llevado a cabo en las últimas semanas en otros aeropuertos", ha dicho.

"En cualquier caso seguiremos monitorizando periódicamente esta ruta", ha indicado la consejera, que ha añadido que "el contrato firmado es de publicidad asociada a los vuelos operados cada trimestre, si la compañía suspendiera la actividad sólo se abonarían los vuelos operados".