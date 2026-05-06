El Gobierno foral promueve una nueva licitación por 5 millones para mejorar la conectividad del aeropuerto de Pamplona

Archivo - Avión aterrizando en el Aeropuerto de Pamplona, en Noáin - IRATI AIZPURUA - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este miércoles, un gasto plurianual de 5 millones de euros destinado a mejorar la conectividad aérea del aeropuerto de Pamplona, en Noáin.

Se trata del paso previo para promover una nueva licitación pública para atraer operadores interesados en ofrecer vuelos a dos a destinos nacionales desde la capital navarra. El objetivo es poder poner en marcha estas conexiones antes de que finalice el año.

El Ejecutivo foral ha "replanteado en los últimos meses su estrategia para mejorar la conectividad aérea de Navarra, con la finalidad de promover un procedimiento ajustado a la coyuntura internacional y más atractivo para las empresas interesadas en optar a la licitación", según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola.

Como punto de partida, ha aumentado en un millón de euros el presupuesto inicialmente destinado a este objetivo, cifrado anteriormente en 4 millones. "Las novedades respecto a la licitación anterior es que contamos con 1 millón de euros más que en la propuesta anterior y que, dado el contexto internacional, se centrará en conexiones nacionales, ya que nos parece más prudente en la realidad actual", ha indicado Esnaola.

Según ha expuesto, el contexto "no es favorable" para explorar otras conexiones internacionales, "dada la falta de aeronaves, la dificultad de abastecimiento de piezas y los conflictos bélicos actuales, que han provocado el cese de operaciones aéreas internacionales por problemas de suministro de combustible, en el caso de algunas aerolíneas europeas, además de un aumento del cierre de espacios aéreos".

PREVISIONES NACIONALES "OPTIMISTAS"

En cambio, para la temporada de verano de 2026, las aerolíneas en España "han programado un incremento de plazas que oscila entre el 5,7% y el 10,5% respecto al año anterior, dependiendo de la compañía y el tipo de ruta".

Según ha explicado la consejera, este aumento "se produce porque, a pesar de la incertidumbre geopolítica, el sector afronta la campaña con optimismo debido a la fuerte demanda de conectividad aérea interna".

"Por todo ello, consideramos que, en el corto plazo, es más adecuado y factible reorientar el planteamiento inicial, aportar mayor financiación a la licitación para adecuarla a mercado y centrarnos en las conexiones nacionales que fueron consensuadas en la Mesa de Conectividad. Considerando al menos alguno de ellos la condición de HUB internacional, como ya se hiciera en la licitación anterior", ha indicado Esnaola, que ha destacado el hecho de que estos destinos nacionales "abren también la puerta a conexiones internacionales".

Según la revisión realizada, el Gobierno de Navarra plantea dedicar a este nuevo contrato un total de 430.000 euros en 2026 y 2.285.000 euros para cada uno de los ejercicios de 2027 y 2028. La previsión es que la convocatoria se licite en las próximas semanas a través del Portal de Contratación de la Unión Europea.

"Estamos trabajando con determinación y con prudencia en este compromiso, que es transversal e interdepartamental, con especial esfuerzo en esta nueva licitación del departamento de Cohesión Territorial, así como los de Turismo o Industria. Seguimos avanzando en la tarea de mejorar la conectividad aérea de nuestra comunidad con la intención de que este 2026 Navarra cuente con nuevas conexiones", ha indicado Esnaola.

PRIMERA LICITACIÓN PÚBLICA DE VUELOS

Se trata de "la primera vez que un Gobierno de la Comunidad foral recurre a la licitación pública para la mejora de la conectividad aérea, con la finalidad de responder a una demanda histórica para que el aeropuerto de Pamplona cuente con más vuelos estables".

El Gobierno de Navarra "viene trabajando desde hace un año en la captación de vuelos a través de la Mesa de la Conectividad Aérea, un espacio de trabajo de colaboración público-privada constituido en mayo de 2025 con el objetivo de mejorar las conexiones del aeropuerto de Pamplona como una cuestión estratégica para el desarrollo económico y turístico de la Comunidad foral".

La mesa está conformada por representantes del Ejecutivo navarro, la empresa pública AENA (siglas de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), el Ayuntamiento de Pamplona y agentes de la sociedad navarra del sector empresarial (CEN, Cámara de Comercio, AIN), turístico (AEHN, ANAPEH) y de las universidades (UPNA, UNAV).

Las nuevas conexiones aéreas "pretenden satisfacer intereses sociales, turísticos, empresariales y universitarios". Se trata de vuelos directos a destinos nacionales, que a su vez conectan Navarra con vuelos nacionales, europeos e intercontinentales.