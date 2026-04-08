El Gobierno foral renueva equipamientos de la red pública de TDT para ampliar la oferta de canales en 107 municipios

PAMPLONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra está llevando a cabo la renovación de equipamientos de la red pública de Televisión Digital Terrestre (TDT) con el objetivo de "ampliar la oferta de canales disponibles y mejorar la calidad del servicio en distintos municipios de la Comunidad foral", especialmente en 107 municipios de zonas rurales.

La actuación permitirá incorporar ocho nuevos canales de televisión, correspondientes a los múltiplex de ámbito nacional MPE4 y MPE5, que son las señales digitales que permiten agrupar varios canales de televisión digital terrestre (TDT) dentro de una misma frecuencia de emisión, actualmente operativos en la red pública.

En concreto, la nueva configuración permitirá la emisión de Mega, Trece, Energy y Boing en el multiplex MPE4 y A3Series, BeMadTV HD, Real Madrid TV HD y TEN en el Múltiplex MPE5.

Las actuaciones, que se están desarrollando desde el mes de marzo, ya se han completado en algunos municipios como Agorreta, Aguilar De Codés, Aibar, Aizarotz, Akerreta, Alkotz, Amurgin, Ariztegi, Arraioz, Arraitz-Orkin, Auza, Ayesa, Azuelo, Beartzun, Beorburu, Berro, Cabredo, Elizondo, Eltso, Eltzaburu, Esquíroz, Eslava, Espronceda, Etxaide, Ezcároz, Gallipienzo, Gallipienzo Nuevo, Gallués, Gascue, Genevilla, Gerendiain, Goldaratz, Gorrontz-Olano, Guelbenzu, Güesa, Ibilcieta, Iciz, Idoi, Igal, Ilarratz, Ilarregi, Iraizotz, Irañeta, Iriberri, Irure, Irurita, Izalzu, Jaurrieta, Larraintzar, Larrasoaña, Latasa, Leache, Lekaroz, Leranotz, Lerga, Lizaso, Lozen, Marañón, Mardea, Moriones, Navascués, Ochagavía, Oharriz, Orokieta-Erbiti, Oronz, Osacáin, Osteritz, Ripa, Ripalda, Sada, Saigots, Sarriés, Suarbe, Torralba del Río, Uharte, Uharte Arakil, Urdániz, Urritzola-Galain, Uscarrés, Ustés, Zamartze, Zenotz, Ziga, Zubiri, y Zúñiga.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha destacado que esta actuación "responde al compromiso del Ejecutivo foral con la cohesión territorial y la igualdad de acceso a los servicios públicos".

"Garantizar que cualquier persona, viva donde viva, pueda acceder en condiciones de igualdad a servicios básicos como la televisión digital forma parte de nuestro modelo de territorio. El acceso a la información y a los servicios audiovisuales también es una cuestión de cohesión social y territorial", ha señalado.

Remírez ha subrayado que la red pública de telecomunicaciones "permite que municipios rurales o con especiales dificultades orográficas dispongan de servicios audiovisuales en condiciones equivalentes a las de las zonas urbanas, contribuyendo así a reforzar la vertebración territorial de Navarra".

Por su parte, el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, ha señalado que esta renovación "forma parte del proceso continuo de modernización de las infraestructuras digitales públicas de Navarra".

"Actualizar los equipamientos de la red pública de telecomunicaciones nos permite mejorar la calidad del servicio, ampliar la oferta de contenidos y garantizar que la ciudadanía tenga acceso a los servicios audiovisuales en cualquier punto del territorio", ha explicado.

García ha añadido que este tipo de actuaciones "contribuyen a reforzar las infraestructuras digitales estratégicas de la Comunidad foral y a seguir avanzando en un modelo de transformación digital inclusivo y territorialmente equilibrado".

Para poder llevar a cabo la instalación, integración y puesta en servicio de los nuevos equipos, será necesario realizar interrupciones temporales de la señal de televisión, que se estima tendrán una duración inferior a cinco horas en cada centro de telecomunicaciones.

Los trabajos se desarrollarán a lo largo de los próximos 6 meses, organizados por semanas según el centro que presta servicio a cada municipio.

El Gobierno de Navarra ha solicitado la "colaboración" de los ayuntamientos para difundir esta información entre la ciudadanía a través de los canales municipales habituales, como bandos, páginas web o redes sociales, con el objetivo de "minimizar las posibles molestias".

Una vez finalizadas las actuaciones técnicas, será necesario que los vecinos resintonicen sus televisores o receptores de TDT para poder visualizar correctamente tanto los canales existentes como las nuevas cadenas incorporadas. Se ha dispuesto un correo electrónico info@nasertic.es y un teléfono 848 423845 para ampliar información.

"GARANTIZAR LA TDT A TODOS LOS MUNICIPIOS NAVARROS"

La red pública de telecomunicaciones del Gobierno de Navarra, gestionada por la empresa pública NASERTIC, permite, entre otros servicios, "garantizar la cobertura de servicios de televisión digital terrestre en aquellos municipios que quedan fuera de las obligaciones de cobertura" de las concesionarias del servicio de TDT (los prestadores de servicios de TDT de ámbito nacional deben asegurar la cobertura del servicio al menos al 96% de la población española).

Los centros de telecomunicaciones que dan soporte a este servicio son una infraestructura "crítica" para "garantizar el funcionamiento de la red de comunicaciones de emergencias (utilizada por 112, bomberos, policía), además de asegurar la cobertura en zonas remotas de servicios como la conectividad de sedes administrativas, centros de salud y centros educativos".

A través de esta infraestructura, el Ejecutivo foral "continúa impulsando un modelo de conectividad pública orientado a garantizar la igualdad de acceso a los servicios de información y comunicación para toda la ciudadanía, independientemente del lugar en el que resida".