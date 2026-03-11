El Gobierno mantiene la previsión de "mejorar" las conexiones aéreas en 2026: "Seguimos comprometidos en tiempo y forma"

Archivo - Imagen de archivo de la zona de facturación del Aeropuerto de Noain - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha afirmado que "seguimos trabajando" en la licitación de nuevas conexiones aéreas desde Noáin y ha asegurado que "en el año 2026 mejorarán las conexiones aéreas de nuestro aeropuerto".

En respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Esnaola ha señalado que, debido al "contexto internacional, que ha impactado en el precio del combustible", las compañías "nos han pedido reconsiderar algunas variables económicas".

"Estamos en ese ejercicio. Pero seguimos comprometidos en tiempo y forma. Como dijimos, en el año 2026 mejorarán las conexiones aéreas de nuestro aeropuerto", ha subrayado.