El Gobierno municipal de Pamplona y el PSN sellan un acuerdo para aprobar unos Presupuestos de 265 millones

Asiron dice que "no era tan difícil sacar a Pamplona de la parálisis, tan solo hacía falta tener empatía y ganas de negociar"



PAMPLONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, grupos que integran el Gobierno municipal de Pamplona, han firmado este lunes con el PSN un acuerdo para aprobar los Presupuestos municipales del año 2024, que alcanzarán los 265 millones de euros, un 32% por ciento más que el año anterior y un 12% más que los últimos Presupuestos aprobados en 2021, situándose como las cuentas más elevadas desde 2007, cuando alcanzaron los 270 millones. El acuerdo recogerá enmiendas del PSN por valor de 3,7 millones.

Además del Presupuesto del Ayuntamiento, el acuerdo incluye la plantilla orgánica y las cuentas de la Gerencia de Urbanismo (10,22 millones) y del organismo autónomo de Escuelas Infantiles (13,91 millones).

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha señalado que este acuerdo "saca por fin a Pamplona de años de parálisis, a los cuales ahora en dos meses, el equipo de Gobierno con el apoyo del PSN, le ha dado la vuelta". "Mi reflexión personal es que no era tan difícil sacar a Pamplona de la parálisis, tan solo hacía falta tener empatía y ganas de negociar", ha indicado.

Asiron ha subrayado que "estos Presupuestos previsiblemente saldrán adelante con un 60% del apoyo del pleno, es mucho, pero no nos conformamos y por lo tanto vamos a iniciar contactos con UPN y con PP, porque a nosotros nos gustaría que se pudiera decir que se han aprobado por unanimidad". "No será fácil pero por intentarlo no quedará", ha indicado.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha defendido que se han acordado "unos buenos Presupuestos después de unos cuantos años de parálisis institucional y de prórroga presupuestaria". "Con estos Presupuestos hacemos unas apuesta decidida por una Iruñea más cohesionada, más igualitaria, más justa, más libre y hasta más divertida", ha dicho.

Koldo Martínez ha afirmado que "a veces los acuerdos son difíciles de conseguir" pero ha añadido que "esta vez no ha sido tan difícil porque los cuatro grupos progresistas estábamos convencidos y sabíamos de la necesidad que la ciudadanía tenía de unos nuevos Presupuestos".

Por parte de Contigo-Zurekin, Txema Mauleón ha destacado "la importancia del acuerdo" y ha señalado que, junto con la moción de censura, "este es el segundo gran paso para un acuerdo de futuro, un acuerdo de ciudad, que va a sacar a Pamplona de la parálisis en la que ha estado en estos años de Gobierno de la derecha y que por fin va a tener un Presupuesto amplio, social, expansivo, que marca un nuevo proyecto de ciudad".

Mauleón ha afirmado que en el acuerdo su grupo ha apostado por "priorizar el área de Acción Social" con el refuerzo a los programas de atención a las personas mayores y los programas de atención a gente joven y familias, "especialmente aquellos con más dificultades en todo lo que tiene que ver con acceso al empleo, a la formación, a la vivienda y en general a la inclusión social".

UN TOTAL DE 64 MILLONES EN INVERSIONES

El montante de las inversiones previstas en los Presupuestos alcanzará los 64 millones de euros, que se ejecutarán en dos plazos. Una primera parte, dotada con 29 millones de euros, está asociada a la aprobación del presupuesto, prevista para finales del mes de marzo. De esos 29 millones, 10,5 se corresponden con gastos ya comprometidos en anteriores ejercicios y 18,5 que serán para nuevas inversiones. En un segundo plazo, en el mes de mayo y vinculados a los remanentes de tesorería, se prevé invertir en diferentes proyectos 35 millones de euros.

El acuerdo firmado recoge el compromiso de habilitar créditos por importe de 3,7 millones de euros para financiar, tanto a costa de los Presupuestos como en la modificación presupuestaria que se llevará a cabo para incluir los remanentes, las enmiendas parciales que presentará el grupo municipal socialista. A cambio, el equipo de gobierno y PSN se comprometen a votar a favor de todas las enmiendas previamente acordadas, así como a votar en contra de todas las enmiendas que no estén suscritas por ellos, salvo que, por unanimidad, se decidiera otro sentido de la votación. Asimismo, el grupo municipal socialista se compromete a votar en contra de las enmiendas a la totalidad que pudieran presentarse por cualquier grupo municipal, así como a facilitar la aprobación del proyecto de Presupuestos.

El acuerdo también especifica que, en las ejecuciones presupuestarias de las enmiendas propuestas por el PSN, de haber alguna variación, deberá hacerse en consenso con el grupo municipal socialista. Por otra parte, se incide en que ambas partes adquieren el compromiso de cumplir con las enmiendas que cada uno de los grupos han aprobado en el Parlamento de Navarra para cada uno de los proyectos.

El equipo de gobierno y el PSN especifican que el acuerdo presupuestario busca "poner las necesidades de las personas y de la ciudad en el centro de las políticas públicas", blindar y ampliar los servicios públicos, y "fomentar la capacidad y la fuerza transformadora de la sociedad para avanzar hacia un progreso económico y social común e igualitario que no deje a nadie atrás". "En definitiva, se pretende impulsar medidas que conviertan a Pamplona en una ciudad más próspera, innovadora, plural y solidaria, capaz de dar respuesta a las necesidades de la mayoría social de su población", acuerdan.

Con una periodicidad trimestral, se reunirá la comisión de seguimiento de este acuerdo presupuestario, con el objetivo de controlar el proceso de implantación y puesta en marcha de los acuerdos y compromisos que se recogen el documento, así como evaluar su grado de cumplimiento y la gestión comunicativa.

En cuanto al calendario previsto para la aprobación de los Presupuestos del Ayuntamiento de Pamplona para 2024, se prevé que el próximo lunes 11 de marzo se aprobará el proyecto en Junta de Gobierno Local y se realizará una presentación pública de su contenido, líneas estratégicas e inversiones. El siguiente hito está localizado los días 14 y 15 de marzo, cuando se convocarán las diferentes comisiones informativas para analizar y debatir las cuentas municipales para este año. El 25 de marzo se aprobarán los dictámenes de las comisiones y se prevé que el martes 26 de marzo el Pleno Municipal, en sesión extraordinaria, apruebe el presupuesto de 2024.