El Gobierno de Navarra activa ayudas de 150.000 euros para entidades que colaboren en la regularización de migrantes

Archivo - La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles una convocatoria de subvenciones dotada con 150.000 euros dirigida a entidades colaboradoras con el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes activado el pasado jueves.

Se trata de subvenciones dirigidas a organizaciones sindicales y entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, con el objetivo de financiar gastos de personal y de funcionamiento derivados de la atención específica que están prestando a personas que estén llevando a cabo su solicitud de regularización administrativa.

La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha explicado en rueda de prensa que la finalidad de estas ayudas es "facilitar el proceso de regularización extraordinaria, como oportunidad para favorecer la inclusión social de las personas migrantes que viven en Navarra". Diferentes estimaciones apuntan a que, en Navarra, al menos 10.000 personas podrían acogerse a esta tramitación.

Alfaro ha señalado que "es un orgullo decir que somos la primera comunidad del Estado que ha lanzado un paquete de ayudas para entidades colaboradoras".

La convocatoria para apoyar a entidades colaboradoras ha sido impulsada desde la Dirección General de Políticas Migratorias, con la finalidad de atender demandas derivadas del proceso de regularización extraordinaria. La vicepresidenta ha indicado que "todavía estamos en la fase de elaboración de las bases donde concretaremos los requisitos necesarios" y ha confiado en que pueda estar concretada en los próximos días.

Las ayudas se concederán en régimen de evaluación individualizada, conforme se vayan presentado solicitudes. Según ha explicado Alfaro, la inmediatez en la concesión y abono es crítica para posibilitar el refuerzo y gestión de las entidades, en tanto que la fecha límite prevista para la presentación de peticiones de regularización es el próximo 30 de junio de 2026.

El plazo para que las entidades colaboradoras puedan optar a estas ayudas se abrirá una vez que la convocatoria se publique en el Boletín Oficial de Navarra (BON). Las solicitudes deberán cursarse de manera telemática, a través de la ficha que se habilitará en el Catálogo de Trámites del Gobierno de Navarra.

Las entidades beneficiarias tendrán que presentar las solicitudes de regularización con fecha fin el 30 de junio de 2026. Se estima que las ayudas podrán empezar a concederse a mediados de mayo, mientras que el último pago se realizará entre septiembre y octubre.

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y WEB DE CONSULTA

Con motivo de este proceso extraordinario de regularización, la vicepresidenta Alfaro ha comunicado que el Gobierno de Navarra lanzará próximamente una campaña de información para que las personas interesadas puedan acceder a asesoramiento gratuito. Con la pregunta '¿Llevas más de 5 meses en Navarra? Te ayudamos a regularizar tu situación', la cartelería diseñada proporciona el contacto de los servicios de atención disponibles, así como la web habilitada con información sobre el procedimiento, bajo el nombre regularizacion2026.navarra.es y erregularizazioa2026.nafarroa.eus.

La campaña supondrá una inversión de 40.000 euros y se difundirá en diarios digitales, pegada de carteles en la mitad sur de Navarra, transporte público de Pamplona y Tudela, así como difusión por redes sociales (Tik Tok, Facebook e Instagram).

Entre los recursos difundidos, destacan el Servicio de Atención y Asesoramiento en Materia de Extranjería (SAAE) con teléfono para cita previa 848420911 y puntos de atención en Pamplona, Tudela, Estella-Lizarra, Lodosa, Tafalla, Alsasua, Irurtzun y Sangüesa, y el Servicio de Orientación e Información Básica en Materia de Migraciones (SIOB), con posibilidad de cita previa en Pamplona y Tudela y teléfonos de atención 848420972 y 678508243 en la capital navarra y 848433661 y 678508286 en la capital ribera. También se puede realizar consultas en el teléfono general de Atención Ciudadana 948012012.

La web resume los requisitos, plazos, pasos que se deben seguir y puntos de información habilitados para realizar este trámite, que permitirá acceder a un permiso excepcional de residencia y trabajo de un año a personas extranjeras en situación irregular y solicitantes de asilo que estuvieran en territorio español antes del 1 de enero de 2026.

Las personas solicitantes no deben tener ningún permiso de estancia o residencia en vigor o en trámite y su estancia en territorio español debe haber sido de al menos 5 meses ininterrumpidos en el momento de la solicitud. Las personas solicitantes no deben tener antecedentes penales en España ni en los países en los que haya residido en los 5 años previos a la entrada en el Estado y deberán abonar una tasa de tramitación.

En cuanto a las familias, podrán realizar una solicitud de forma simultánea los cónyuges/parejas y ascendientes de primer grado (padre y madre propios o de la pareja) que formen parte de la unidad de convivencia de la persona extranjera. También podrán solicitar de forma simultánea una autorización de residencia los hijos/as menores de edad y los mayores de edad con discapacidad o necesidad de apoyo por temas de salud.

Este procedimiento extraordinario dirige principalmente a personas que se encuentran en España desde hace tiempo y que han quedado fuera de los cauces ordinarios de regularización, incluidas aquellas con solicitudes de protección internacional pendientes o denegadas que no han podido acogerse a las distintas figuras de arraigo.