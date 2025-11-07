El Gobierno de Navarra activa el cierre invernal del Camino de Santiago por Lepoeder

PAMPLONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha, desde el 1 de noviembre, el cierre de la variante este del Camino de Santiago en el tramo entre Saint Jean Pied-de-Port y Roncesvalles por el collado de Lepoeder. Esta medida, que busca garantizar la seguridad de los peregrinos y el personal de emergencias en la parte del Camino más afectada por nieblas y nieve, permanecerá en vigor hasta el 31 de marzo.

Así, durante este periodo, será obligatorio el uso de la variante oeste del Camino de Santiago que, partiendo de Saint Jean Pied-de-Port, transcurre por Valcarlos y el puerto de Ibañeta hasta Roncesvalles, informan desde el Ejecutivo foral.

Esta medida de seguridad se puso por primera vez en marcha en 2015 a raíz de la cantidad de operaciones de rescate que en años anteriores el Servicio de Bomberos venía realizando en esta zona durante el periodo invernal a causa de la dureza de este itinerario, que obliga a las personas peregrinas a superar más de 1.200 metros de desnivel, desde los 154 metros sobre el nivel del mar a los que se encuentra Saint Jean Pied-de-Port a los 1.432 metros sobre el nivel del mar del Puerto de Lepoeder, puntos entre los que hay que superar pequeños desniveles intermedios.

"Este desnivel requiere una preparación física que, como se ha comprobado en los últimos años, no tienen un alto porcentaje de las personas que recorren el Camino. Además, el esfuerzo se incrementa de manera notable cuando hay nieve o las condiciones meteorológicas son adversas, situaciones que además requieren el uso de un material adecuado con el que, en muchas ocasiones, las personas peregrinas no cuentan", explican desde el Gobierno de Navarra.

"A pesar de las continuas acciones de mejora de la señalización, persisten las intervenciones de los servicios de emergencias en esta zona, a causa del desfallecimiento o de la falta de información y preparación de los peregrinos", indican.

Estas intervenciones de rescate se realizan a menudo "en condiciones muy adversas, que ponen en riesgo la vida de los equipos de salvamento, dada la orografía y climatología de la zona, y las graves dificultades de acceso, localización y evacuación", por lo que la Dirección General de Interior ha decidido cerrar un año más la variante este en el punto de coordenadas geográficas 43º3'2,02''N y 1º16'6,04''W, situado en las inmediaciones del Collado de Bentartea.