El Gobierno de Navarra adapta a lectura fácil la información sobre protección de datos

PAMPLONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha puesto a disposición de la ciudadanía información sobre la protección de datos personales en formato de lectura fácil, un sistema de redacción "que permite comprender de forma clara y accesible algunos contenidos complejos, especialmente para personas con dificultades de comprensión lectora".

La iniciativa, impulsada por el Departamento de Presidencia e Igualdad a través de la Unidad Delegada de Protección de Datos del Gobierno de Navarra, forma parte "del compromiso del Ejecutivo foral por avanzar hacia una administración más clara, inclusiva y accesible para toda la ciudadanía".

Todos los materiales se encuentran disponibles en la propia web del Gobierno de Navarra, "contribuyendo a facilitar la comprensión de los derechos relacionados con la protección de datos, materia compleja desde el punto de vista técnico y jurídico".

En concreto, se han publicado varios contenidos adaptados a lectura fácil. Entre ellos se encuentra la guía sobre protección de datos, que explica "de manera sencilla" qué significa este derecho, cómo protege la información personal de la ciudadanía y qué obligaciones tienen las administraciones públicas en esta materia.

Asimismo, se ha adaptado la información relativa al ejercicio de los derechos de protección de datos personales, donde se explica cómo se puede solicitar acceso, rectificación, supresión o limitación de uso de los datos personales. También se ha revisado y simplificado lo relativo al trámite para interponer una reclamación ante la Unidad Delegada de Protección de Datos.

La lectura fácil "es una medida de accesibilidad universal, en concreto de accesibilidad cognitiva, que beneficia directamente a las personas con discapacidad intelectual, personas con dificultades de comprensión lectora, ya sean temporales o permanentes, personas migrantes e indirectamente beneficia a toda la ciudadanía".

En este sentido, el Gobierno de Navarra recientemente ha dado nuevos pasos en torno a esta materia, como la aprobación de la Estrategia de Accesibilidad Universal 2026-2030 o la presentación de la nueva web de la sociedad pública Nasertic, "la primera del sector público foral con estándares integrales de accesibilidad y lectura fácil".

COLABORACIÓN CON ANFAS

Para la elaboración de estos materiales, la Unidad Delegada de Protección de Datos del Gobierno de Navarra ha trabajado en colaboración con la Oficina de Accesibilidad Cognitiva de Navarra (OACNA) de ANFAS, entidad "con gran experiencia en la adaptación de contenidos a lectura fácil y en la promoción".

La publicación de esta información en lectura fácil se enmarca "en la estrategia del Gobierno de Navarra para seguir avanzando en una administración más transparente, inclusiva y accesible, garantizando que nadie se quede atrás por no comprender la información pública".