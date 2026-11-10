El Gobierno de Navarra anima a las víctimas de violencia machista a usar los recursos gratuitos a su disposición

La presidenta de Navarra, María Chivite, en la presentación de una campaña con motivo del próximo Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre. - UNAI BEROIZ-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

'No estamos solas / Ez gaude bakarrik' es el lema de la campaña que lanza esta semana el Gobierno de Navarra con motivo del próximo Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra cada 25 de noviembre. Con este mensaje, el Ejecutivo foral pretende trasladar un mensaje de apoyo a las víctimas de la violencia machista y animarles a usar los diferentes recursos de la red integral de atención que existen en Navarra, recalcando que son gratuitos y se puede acudir a ellos sin necesidad de denuncia y con independencia de la situación administrativa.

Así lo ha destacado la presidenta de Navarra, María Chivite, en la presentación de la campaña en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencias Sexuales (CAIVS), ubicado en el barrio pamplonés de Arrosadia. El acto ha contado con la presencia del vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, y la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI/NABI), Patricia Abad.

La presidenta ha animado a las mujeres victimas de violencia a hacer uso de los centros de atención, llamar al 016, hablar con una amiga o vecina o con cualquier persona que tengan alrededor para lograr una salida. A este respecto, ha lamentado la situación de miles de mujeres que sufren o han sufrido algún tipo de daño físico, sexual, psicológico, económico o social y, en concreto, la de las 44 mujeres asesinadas en lo que va de año, dos de ellas en Navarra en Sarriguren y Arguedas.

Para evitar este desenlace, la presidenta ha reivindicado el valor de los diferentes recursos de atención social, psicológica, educativa y jurídica que existen en Navarra, dispuestos a atender las 24 horas del día, de acuerdo a lo previsto en la ley foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres. Esta ley establece que las mujeres supervivientes víctimas de violencia que han emprendido un proceso de recuperación tienen derecho a recibir una atención integral encaminada a su completa recuperación.

Según ha destacado Chivite, detrás de los recursos de atención está la fuerza, la comprensión y la empatía de toda una sociedad, que ha despertado y que no está dispuesta a permitir que la violencia contra las mujeres siga perpetuándose.

'Tenemos una red especializada preparada para acompañarnos cuando lo decidamos', trasladan los carteles y vídeos que forman parte de la campaña presentada este martes. La primera persona del plural se repite en los diferentes materiales gráficos y audiovisuales, a fin de trasmitir un mensaje tranquilizador y motivador, enfocado a romper las situaciones de aislamiento, desconocimiento o incertidumbre que pueden atravesar las víctimas de la violencia de género, sobre dónde acudir y cómo pedir ayuda. En las imágenes, se puede ver a mujeres de diferentes edades en situación de soledad en el comedor de su casa, en la parada del autobús o en un banco, reflejo de la situación que el Gobierno pretende combatir.

Según ha destacado Remírez, el 25 de noviembre constituye una oportunidad de especial relevancia para visibilizar la violencia contra las mujeres y, al mismo tiempo, acercar a la ciudadanía los recursos disponibles para hacerle frente. Por este motivo, la campaña pone el foco no solo en la existencia de la violencia, sino en que sepan que no están solas y que existe una red preparada para acompañarlas cuando decidan pedir ayuda.

La campaña cuenta con un presupuesto de 55.000 euros. Los diferentes materiales diseñados se difundirán en medios digitales, redes sociales, prensa escrita, revistas locales, radios generalistas y en televisión local, así como en soportes exteriores, como marquesinas, cartelería instalada en centros públicos y lonas ya desplegadas en el Palacio de Navarra.

La nueva campaña del Gobierno foral ante el 25N difunde el enlace a un espacio web que reúne los diferentes recursos de atención disponibles, entre los que destacan el servicio de atención integral a víctimas de violencia contra las mujeres (EAIV), con equipos en Pamplona, Villava, Tudela, Estella-Lizarra, Tafalla y el que acaba de ponerse en marcha en Elizondo; el servicio de atención integral a mujeres víctimas de violencias sexuales que se presta a través del CAIVS; los recursos de acogida de urgencia, alojamiento temporal o pisos residencia, con atención social, psicológica y educativa y medidas específicas para mujeres en situación de prostitución o víctimas de trata; las ayudas económicas de emergencia o para combatir las dificultades para conseguir empleo; los trámites de reconocimiento como víctima de violencia de género, para acceder a su vez a recursos como la vivienda protegida o el empleo público; y la asistencia jurídica gratuita disponible.

Diferentes instituciones, organismos y recursos se coordinan y colaboran entre sí para dar la mejor atención integral y garantizar la seguridad de las mujeres. Este sistema está compuesto por diversas piezas, entre las que destacan el teléfono 016, de información y asesoramiento jurídico y atención psicosocial en materia de violencia; el INAI/NABI, como organismo impulsor de las políticas forales y recurso de referencia para la coordinación; la central de coordinación emergencias 112 Sos Navarra y los recursos de prevención de la violencia, protección integral de las víctimas, control y seguimiento Policía Foral, Municipal, Nacional y Guardia Civil.

En el ámbito jurídico y judicial, las mujeres víctimas de violencia machista pueden recurrir al Servicio Social de Justicia, la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, el Instituto de medicina legal, la Oficina judicial, el Ministerio Fiscal y el Servicio de Atención jurídica a las Mujeres (SAM), que realizan actuaciones de prevención, atención, asesoramiento y sanción a los responsables de la violencia contra las mujeres.

Los servicios, guías y trámites disponibles se adaptan para poder atender a las mujeres en diferentes idiomas, como inglés, francés, árabe, chino y ruso.