El Gobierno de Navarra aprueba las medidas fiscales: rebaja para rentas por debajo de 32.000 euros y en Sociedades

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en una sesión extraordinaria este martes el proyecto de ley de medidas fiscales tras un acuerdo entre los socios presupuestarios (PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin). El acuerdo prevé una rebaja fiscal en el IRPF para rentas por debajo de 32.000 euros y una rebaja del Impuesto de Sociedades del 28 al 25% siempre que las empresas cumplan cuatro requisitos.

En concreto, en el IRPF los socios presupuestarios han acordado dos cambios principales. Por un lado, se aumenta la deducción por mínimos personales para rentas hasta 32.000 euros. "Estas rentas tendrán una reducción paulatina, que se notará más en las rentas más bajas y menos en las que se van acercando a 32.000 euros. Cada contribuyente es un mundo, depende de lo que compone su declaración de la renta", ha señalado el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, en una rueda de prensa para presentar el acuerdo.

Por otro lado, se incrementa desde 14.500 euros hasta 17.000 euros el umbral de obligación de declarar por rendimientos de trabajo. Las personas que estén por debajo de los 17.000 euros no tendrán que tributar por el IRPF.

Estos dos cambios beneficiarán a más de 340.000 navarros, el 70% de los contribuyentes -también tendrán incidencia en los trabajadores autónomos-. El consejero ha indicado que esta reforma es "una de las más ambiciosas en este impuesto en los últimos años".

Estas medidas tendrán un impacto total de 135 millones de euros en la recaudación, de los que 114 millones corresponden al ejercicio de 2026, mientras que el resto al presupuesto de 2027.

Por otro lado, como ya se anunció en el acuerdo presupuestario, se aumentarán las deducciones fiscales para complementar las pensiones anuales de viudedad y jubilación, hasta 15.400 euros, pasando de 1.035 euros mensuales a 1.100 euros.

En el caso del Impuesto de Sociedades, se ha acordado un gravamen reducido del 25%, siempre que las empresas cumplan cuatro requisitos: el mantenimiento del empleo, la no aplicación de expedientes por causas económicas, la reducción de la siniestralidad laboral y el cumplimiento con la legislación sobre igualdad. Así, las empresas que ahora están tributando al 28% podrán acogerse al tipo del 25% cumpliendo estos requisitos.

(Habrá ampliación)