El Gobierno de Navarra aprueba un nuevo decreto foral para la gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad

Complejo Hospitalario de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) - El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, un nuevo decreto foral de residuos sanitarios en la Comunidad foral, mediante el que se regula la producción y gestión de estos desechos con el fin de proteger la salud pública y el medio ambiente, ya que en algunos casos se trata de residuos infecciosos o químicos de alta peligrosidad que requieren una gestión específica y más costosa.

Según los últimos datos disponibles (2022) trasladados por el Ejecutivo, Navarra genera anualmente 2.203 toneladas de desperdicios sanitarios, (un 0,08% del total de basura), un 83% de los cuales se generan en centros hospitalarios o de atención sanitaria. De la citada cantidad, el 24% (589 toneladas) son de tipo peligroso. "Aunque su incidencia es mínima en el volumen total de residuos generados, sí requieren una atención importante debido a su peligrosidad, para garantizar la salud pública y medioambiental", ha indicado.

ACTUALIZACIÓN NECESARIA Y NOVEDADES

Según el Ejecutivo, la actualización de la normativa sobre esta materia era "totalmente necesaria" por varias razones. En primer lugar, ha precisado, los decretos hasta vigentes eran de 1993 y 1994 y están "obsoletos" respecto de la ley estatal 7/2022. Además, en este tiempo han aumentado y se han diversificado los residuos sanitarios, con la aparición de nuevos desechos con riesgos específicos.

También, ha añadido, se justifica en la necesidad de regular y ordenar, de forma "clara y uniforme", el papel de todos los agentes que operan con residuos sanitarios: productores, transportistas y gestores de los elementos.

Las principales novedades del decreto son la inclusión de nuevos residuos, lo que amplía de 3 a 5 la clasificación en función de su peligrosidad. Además, aparecen nuevas actividades generadores de residuos, como son los servicios estéticos y laboratorios avanzados.

Por último, se cambia el enfoque, antes centrado únicamente en la eliminación, por la nueva jerarquía de gestión de residuos: prevención (reducción), reutilización, reciclaje, valoración y eliminación. En este sector, la actuación está orientada a una eliminación segura más que a la economía circular, pero sí se contempla, por ejemplo, la reutilización de envases de determinados residuos, ha expuesto el Gobierno.

CINCO GRUPOS DE RESIDUOS

El decreto se estructura en cinco capítulos. El primero clasifica los residuos, el II se centra en la gestión intracentro y extracentro, el capítulo IV ordena la actuación de los intervinientes y el V acoge el régimen sancionador.

Los cinco grupos son los siguientes:

-Grupo I: residuos asimilables a los urbanos, generados por actividad ajena a la sanitaria.

-Grupo II: residuos no específicos con bajo riesgo infeccioso: material de curas, escayolas, guantes, mascarillas.

-Grupo III: residuos infecciosos: cultivos, agujas y residuos punzantes, líquidos corporales, sangre, o residuos de animales infecciosos.

-Grupo IV: residuos de medicamentos peligrosos (citotóxicos y citostáticos empleados en quimioterapia.)

-Grupo V: residuos sanitarios de naturaleza química.

El decreto obliga a identificar y separar los residuos sanitarios desde su generación, define cómo deben ser los envases y las etiquetas en función de su peligrosidad y establece las condiciones de ventilación, acceso e higiene que deben cumplir los lugares de almacenamiento en los centros. Finalmente, regula la recogida, transporte y tratamiento fuera de los centros productores.

2.203 TONELADAS AL AÑO

Navarra genera un total de 2.203 toneladas de residuos sanitarios al año. De ellos, el 76% no son peligrosos y se pueden asimilar a los domésticos (grupos I y II). El 24% restante sí son peligrosos (grupos III, IV y V), ha detallado.

El 83% de estos desechos se producen en centros de atención sanitaria, un 15% procede de centros de educación (universidades) y centros de investigación sanitaria el 2% procede del sector farmacéutico y el 0,2% responde a clínicas veterinarias, dentales, de estética, de fisioterapia, podología, farmacias, explotaciones ganaderas o empresas con servicios sanitarios propios.

Desde 2014, año en el que se comenzó a contabilizar este flujo, los residuos sanitarios han experimentado un alza, que tuvo su pico en 2018 (2.691 tn). Tras el Covid, el volumen ha seguido descendiendo.

Prácticamente, el 100% de estos desechos se elimina. Los no peligrosos, el 76% (1.614 tn), se depositan en los vertederos navarros. Fuera de Navarra, se traslada el 24% restante para su eliminación mediante tratamiento fisicoquímico.