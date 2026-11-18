Archivo - Obras de construcción del túnel de Belate en Navarra. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles a la directora general de Obras Públicas e Infraestructuras para la celebración del contrato de servicios de redacción del proyecto para finalizar la duplicación del túnel de Belate, así como la dirección, control y vigilancia de las obras, con un valor estimado de 1.773.894,24 euros (IVA incluido), según ha informado en rueda de prensa el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre se resolvió por desistimiento expreso de las partes el contrato inicial para llevar a cabo esta infraestructura, adjudicado en 2023 a la empresa Túnel Belate UTE.

Para continuar con la ejecución de las obras es necesaria la redacción de un nuevo proyecto de construcción que defina las intervenciones necesarias para finalizar la duplicación del túnel de Belate, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras.

Por otro lado, el Servicio de Proyectos y Obras plantea que, una vez aprobado el nuevo proyecto y licitadas las obras, para la correcta gestión de la dirección, control y vigilancia de los trabajos resulta necesario que la empresa adjudicataria se haga cargo también de la dirección de obra externa, dada la especial cualificación, dedicación y disponibilidad que exige una infraestructura de características tan especiales, según ha explicado el Gobierno foral.

La actuación, que saldrá próximamente a licitación, cuenta con un presupuesto base de licitación de 115.025,02 euros para la redacción del proyecto y 1.508.062,93 euros para las labores de dirección, control y vigilancia. Ambos conceptos ascienden a un total 1.623.087,95 euros, a lo que se añade la previsión de un máximo del 10% de posibles modificaciones, lo que teniendo en consideración el tipo de IVA en vigor suma 1.773.894,24 euros. Esta inversión se imputará a las partidas destinadas a las obras de los túneles de Belate y Almandoz de los presupuestos de los próximos tres años, a razón de 289.032,28 euros en 2027, 696.029,04 euros en 2028 y 788.832,92 euros en 2029.

El plazo de ejecución del contrato que se ha autorizado celebrar este miércoles tiene una duración estimada de 29 meses, una vez que se adjudique, correspondientes los tres primeros a la redacción del proyecto y los 26 siguientes a las labores de dirección, teniendo en cuenta que estas tareas comenzarán un mes antes del inicio de las obras y concluirán dos meses después de que finalice la intervención.