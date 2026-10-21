El Gobierno de Navarra autoriza convocar ayudas de 25,5 millones para industrias agroalimentarias y pymes industriales

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles dos compromisos de gasto plurianual por un valor total de 25,5 millones de euros para lanzar las convocatorias de ayudas a la inversión en industrias agroalimentarias y pymes industriales correspondientes a 2027.

En ambos casos, se trata de subvenciones promovidas desde el Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, dirigidas a empresas agroalimentarias y pymes industriales navarras que realicen proyectos de inversión productiva, con la finalidad de mejorar su competitividad, garantizar su crecimiento sostenible y generar empleo, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

Por una parte, se ha autorizado al director general de Fomento Empresarial e Infraestructuras para la adquisición de un compromiso de gasto plurianual de 14.500.000 euros en el ejercicio presupuestario de 2028, para la aprobación de la convocatoria de 2027 de ayudas a la inversión en industrias agroalimentarias.

El objetivo de estas ayudas es fomentar la inversión en el sector agroalimentario, mejorar su posición competitiva y potenciar el peso del mismo dentro de la estructura económica productiva de Navarra. En concreto, se primarán los proyectos de inversión destinados a la transformación, comercialización o desarrollo de los productos agroalimentarios que contribuyan al cumplimiento de los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión europea, mejoren su competitividad, promuevan el empleo y la igualdad de género.

Estas ayudas se enmarcan en la política de apoyo a inversiones en transformación y comercialización de productos agroalimentarios prevista en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEADER 2023-2027.

Por otra parte, el Ejecutivo foral ha autorizado a la misma Dirección General para la adquisición de un compromiso de gasto plurianual de 2.000.000 euros en el ejercicio presupuestario de 2028 y de 9.000.000 euros en el ejercicio de 2029, para la aprobación de la convocatoria de 2027 de ayudas a la inversión en pymes industriales.

El objetivo de estas subvenciones es potenciar el peso del sector industrial dentro de la estructura económica productiva de Navarra. En concreto, se apoyan las inversiones productivas en pymes industriales navarras, con el fin de reforzar el crecimiento económico sostenible, la competitividad de las mismas y la creación de empleo.

Para esta convocatoria, se ha aprobado realizar un ajuste para optimizar el gasto de las ayudas de lanzamiento de inversiones (N+1) y las que dos años vista (y N+2), a fin de que las empresas beneficiarias tengan el suficiente margen de ejecución de los proyectos de inversión subvencionados.

Ambos importes están contemplados dentro de la última revisión del Marco Presupuestario a medio plazo 2025-2028 propuesto por el Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial y también se contemplan en el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028.

Estas dos convocatorias han permitido conceder 158 ayudas a industrias agroalimentarias y pymes industriales en la convocatoria correspondiente a 2026.

En concreto, el Gobierno de Navarra ha aportado subvenciones a 54 empresas de la industria agroalimentaria por un total de 13.250.000 euros. Además, ha concedido 104 ayudas a pymes industriales, por un valor total de 11 millones de euros.