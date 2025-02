El Gobierno de Navarra se centrará en la "recolocación" de los trabajadores de Nano Automotive tras el anuncio de cierre

PAMPLONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado este martes, después de que la empresa Nano Automotive anunciase su cierre, que "el empeño" del Gobierno foral "va a ser, sobre todo en este momento, la recolocación" y la "recualificación" de los 120 trabajadores de la empresa, con sede en Tudela.

En respuesta a los medios de comunicación, Chivite ha señalado que la valoración de esta noticia "no puede ser buena" y que el departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Ejecutivo ha estado "trabajando con ellos, ha habido ya tres reuniones con el comité de empresa".

Tras subrayar que "lo que a nosotros nos importa sobre todo es el empleo", ha señalado que los trabajadores "ya saben que el Gobierno está con ellos y que intentaremos buscar una salida de empleo para todos ellos". "Es una empresa coreana que ya venía arrastrando desde el año 2021 dificultades porque lo que no tiene son clientes. Nosotros hemos venido trabajando con el comité de empresa, valorando la situación, y nos hemos comprometido con los trabajadores y trabajadoras en su recolocación y recualificación", ha indicado.

Ha añadido Chivite que "hemos tenido también contactos con la empresa, y la empresa lo que nos transmitió es que, efectivamente, se les habían caído los clientes, que no había pedidos y por lo tanto no había volumen de trabajo para la empresa". "La empresa lo que nos planteaba es que deja de ser viable y, por tanto, ahora nuestro trabajo tiene que ser encontrar una recolocación para todos esos trabajadores y trabajadoras y ese va a ser el empeño del Gobierno", ha apuntado.

Por su parte, el director general de Fomento Empresarial del Ejecutivo foral, Iñigo Arruti, ha explicado que este martes "ha sido comunicada la solicitud judicial del inicio de la fase de liquidación". "Esto no es una novedad, viene del año 2021, en el que se inició un proceso concursal que finalizó parcialmente con un convenio a mediados del año 2023. Un convenio que hasta la fecha estaba en fase de ejecución, de cumplimiento", ha relatado.

Según Arruti, Nano "ha cumplido hasta la fecha todo lo pactado en el convenio, solo que el convenio era un acuerdo entre los acreedores principales, que pactaban una serie de condiciones, pero siempre eran en relación a una viabilidad del proyecto industrial". "Es decir, la ejecución de un nivel de ventas que colocaba a la empresa en resultado positivo. Ese nivel de ventas en ejecución de convenio no se ha podido conseguir hasta la fecha y, dadas esas circunstancias, la empresa, dentro del concurso de acreedores ya iniciado en 2021, ha solicitado al juez la liquidación y el nombramiento de un administrador concursal, que será quien rija el designio de la empresa a partir de ahora", ha remarcado.

Arruti ha trasladado el "apoyo absoluto a los empleados y sus familias" y ha señalado que "desde el minuto uno" en que conocimos las últimas novedades en relación a la situación se ha mantenido "relación directa" telefónica y comunicación tanto con "las personas desplazadas aquí en Navarra como videoconferencias con Corea".

"Ahora, sobre todo, hay que centrarse en las personas y en los empleados, que siempre han agradecido la cercanía del Gobierno de Navarra y seguirán teniendo esa cercanía y apoyo en lo que pudiera devenir a partir de ahora", ha dicho, tras añadir que "el foco se va a centrar ahora, y sin descartar absolutamente nada, en la recapacitación de los empleados y su recolocación", aunque "todavía es pronto y no hay que descartar ninguna otra posibilidad".

Preguntado por cómo llevar a cabo la "recolocación" de esos empleados, ha comentado que "se hace camino al andar" y que "hoy empezamos", por lo que cualquier respuesta en ese sentido "sería adelantar demasiado". "Lo que puedo asegurar es el trabajo serio, tanto del Departamento de Industria como el Departamento de Derechos Sociales y todo el Gobierno de Navarra en conjunto", ha manifestado.

En cuanto a las explicaciones aportadas por la empresa, Arruti ha señalado que "la bajada de la demanda es una cuestión ya prevista, era conocida". "La bajada de la demanda en una situación en que no existe una amplitud de clientes era un punto crítico. Si tú no llegas al nivel de ventas que te hace llegar a tu punto muerto a partir del cual dejas de perder, estás por debajo, estás continuamente perdiendo. Y si no tienes una previsión de incremento de esas ventas a corto plazo, es un perder 'in aeternum' que no va dentro de la lógica empresarial", ha apuntado.

En respuesta a los periodistas sobre la situación que también está viviendo BSH, ha señalado que "si me preguntas por una relación de causa-efecto, no la hay". "Siempre hay globos que se deshinchan y otros que se van hinchando. La cuestión que es el conjunto, que en este caso es el entramando de industrial, siga vivo y vitalizado como es hasta la fecha", ha subrayado.