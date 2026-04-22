Gobierno de Navarra, comercios y hostelería lanzan una campaña para fomentar el consumo de alimentos locales

El consejero Aierdi junto a representantes de grandes superficies, pequeño comercio y sector hostelero que participan en la campaña. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, las grandes y pequeñas superficies comerciales de la Comunidad foral, las asociaciones de hostelería y otros agentes han suscrito este miércoles una alianza y la realización de acciones conjuntas para fomentar el consumo de producto local y alimentos originarios de Navarra.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, ha presentado la campaña 'No dejes que pase; al comprar, elige Navarra / Zure esku dago hori ez gertatzea; zure erosketan, aukeratu Nafarroa', en cuyas acciones se han comprometido también agentes comerciales y de hostelería, como "una apuesta conjunta por un determinado modelo de producción sostenible de alimentos, de consumo responsable con el medio ambiente, la salud y la vida en el mundo rural y una apuesta por construir comunidad desde la economía local".

"Nuestros productos no deben competir sólo por unos céntimos en el precio; deben competir en razones ambientales y sociales, en calidad y salud y, en definitiva, deben competir en valores, que es lo que nos distingue y dota de identidad", ha señalado.

El consejero ha pronunciado estas palabras en un acto celebrado en la Ciudadela de Pamplona, con la participación de más de 60 personas representantes de distintos agentes del comercio, hostelería, personas productoras y otros agentes del sector agroalimentario de Navarra. En el transcurso de la presentación, se han llevado a cabo tres mesas redondas con la participación de responsables de grandes superficies, marcas de calidad o productores, en relación a "cómo fidelizar al cliente desde el producto local, los jóvenes y el consumo de alimentos producidos en Navarra" o el posicionamiento de estos alimentos en los distintos canales comerciales.

Más allá de la campaña de difusión, la iniciativa 'No dejes que pase' también engloba la firma de un acuerdo de colaboración con cerca de una quincena de agentes de distintos ámbitos relacionados con las grandes superficies, el pequeño comercio y el sector hostelero. Entre quienes han suscrito el acuerdo se encuentran Leclerc, BM, Eroski, Carrefour, Makro, Venta Peio, Alcampo, la Asociación Comerciantes de Navarra, la Cooperativa de Hostelería, las asociaciones ANAPEH (Asociación Navarra Pequeña Empresa de Hostelería) y AEHN (Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra), la asociación Gremio de Carniceros o la Asociación de Restaurantes del Reyno, entre otras entidades.

En relación a las grandes superficies, las entidades firmantes se comprometen a realizar campañas monográficas sobre el producto local para dar a conocer en sus establecimientos y entre sus clientes tanto el producto en sí como a las personas productoras. Además, trabajarán por aumentar la adquisición de estos productos, fomentarán en lo posible espacios en los que agrupar y resaltar el producto agroalimentario de Navarra y realizarán degustaciones de los mismos.

Por su parte, el pequeño comercio se compromete a dar a conocer los productos agroalimentarios de Navarra y a las personas que trabajan tras ellos, además de sumarse a la campaña 'No dejes que pase' para fomentar el consumo de productos de calidad.

En cuanto al sector hostelero, ha acordado realizar acciones para dar a conocer a la sociedad los productos agroalimentarios e, igualmente, apoyar la campaña 'No dejes que pase' para fomentar el consumo de producto de cercanía en sus establecimientos.

LA CAMPAÑA

A partir de la premisa hipotética de que 'de aquí a unos años puede pasar que si quieres productos de Navarra tengas que cultivarlos en tu propia casa' -aludiendo a productos concretos como la ternera de Navarra, el piquillo de Lodosa, los huevos ecológicos o los espárragos de Navarra- y bajo el lema central 'No dejes que pase; al comprar, elige Navarra / Zure esku dago hori ez gertatzea; zure erosketan, aukeratu Nafarroa', la campaña tiene como fin "concienciar a la ciudadanía sobre la influencia que las decisiones y hábitos diarios, cómo qué alimentos consumir o comprar, pueden ocasionar en el producto local y en quienes los producen, así como en la economía local".

Por ello, la campaña, cuya creatividad ha corrido a cargo de la agencia La Llorona, llama a reflexionar sobre estos hábitos cotidianos y poner el foco en la elección del producto local "porque todos podemos contribuir a que estos alimentos sigan estando presentes en nuestras mesas y en nuestro futuro y depende de todos y todas que siga siéndolo".

La campaña se podrá seguir en los distintos medios de comunicación, así como en redes sociales, además de en los propios establecimientos de los distintos agentes de la cadena alimentaria que participan en esta iniciativa como son las grandes superficies, el pequeño comercio o el sector hostelero a través de restaurantes, bares u otros espacios. "Todos son agentes necesarios para impulsar y desarrollar la promoción comercial agroalimentaria de la Comunidad foral y reforzar así la venta de producto local y de cercanía", tal y como marca la propia campaña.

Además, con objeto de acercar este tipo de producto y "acortar distancias entre productores y consumidores", tendrán lugar distintas acciones como degustaciones de productos o exhibición de materiales. Todo ello con el fin de recordar a la ciudadanía que "cada elección suma, y que nuestras decisiones son las que tienen el poder de elegir el mundo que queremos".