El Gobierno de Navarra constituye la primera Comisión Interdepartamental por la Oportunidad Migratoria

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a propuesta del Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, ha aprobado este miércoles la creación y composición de la primera Comisión Interdepartamental por la Oportunidad Migratoria, un espacio de trabajo para abordar el impacto de la migración en la sociedad navarra desde un punto de vista estructural, de forma coordinada y desde una perspectiva global y a largo plazo.

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno foral, Begoña Alfaro, ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la sesión del Ejecutivo que "el fenómeno migratorio hay que abordarlo de manera integral y, sobre todo, poniendo el foco en las oportunidades que genera y el impacto positivo que tiene en nuestra sociedad, la cual sería impensable ahora mismo sin el aporte de las más de 140.000 personas navarras nacidas en otros países".

Alfaro ha asegurado que "esta comisión se fundamentará en un enfoque de derechos humanos, interculturalidad, igualdad de oportunidades y gobernanza multinivel, y esperemos que, con el trabajo que realicemos, podamos tumbar la campaña que la derecha y la extrema derecha están realizando a nivel mundial para denigrar de forma sistemática a las decenas de millones de personas migrantes".

Considerando prioritario abordar el reto migratorio en la Comunidad foral, el Gobierno de Navarra tiene el objetivo de alcanzar un pacto social que "permita fortalecer la sociedad navarra con la integración plena de las personas migrantes, mediante la coordinación de políticas públicas que garanticen su inclusión, la convivencia pacífica y la cohesión social de esta región".

En este sentido, con la puesta en marcha de la Comisión Interdepartamental por la Oportunidad Migratoria, en la que intervendrán distintas unidades departamentales, se pretende garantizar una adecuada gobernanza de este reto, de manera transversal, articulando las necesidades que derivan de la llegada de la población migrante. Así, y con el análisis de este impacto en la sociedad navarra, se busca favorecer la planificación de medidas a adoptar y el posterior desarrollo de las herramientas de gestión necesarias, asegurando la disponibilidad de los recursos públicos precisos.

Actualmente, la Comisión estará presidida por la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y la componen la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, así como las personas titulares de las direcciones generales de Memoria y Convivencia, Políticas Migratorias, el Servicio Navarro de Empleo, Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Educación y Formación Profesional, Administración Local y Despoblación, Cultura, Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, Instituto Navarro para la Igualdad, Salud y Comunicación.