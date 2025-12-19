Gobierno de Navarra convoca Mesa General de Función Pública el lunes para presentar el borrador del Estatuto de Personal

Archivo - Fachada del Palacio de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha convocado este próximo lunes una Mesa General de Función Pública en la que, "tal y como se había trasladado a los sindicatos en octubre", se les presentará el borrador del futuro Estatuto de Personal, un texto nuevo "abierto al diálogo y a sus aportaciones" y que pretende sustituir a la norma actual, que data de 1993.

A partir de la reunión del lunes se iniciará la negociación en Mesa General con los representantes sindicales, "con los que se ha mantenido una interlocución continua durante estos meses", según han destacado desde el Ejecutivo.

Según ha contuniado, el documento que se va presentar la próxima semana es fruto de "un intenso trabajo por parte de la Dirección General de Función Pública con el fin actualizar una norma muy amplia y heterogénea".