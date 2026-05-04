El Gobierno de Navarra convoca nueve plazas de ingeniero técnico de obras públicas y cuatro de geólogo

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PAMPLONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Función Pública, ha publicado este lunes la convocatoria de 13 plazas de oposición, que se dividen entre nueve plazas correspondientes al puesto de trabajo de ingeniero técnico de obras públicas y cuatro al de geólogo.

Tal como se recoge en sendas convocatorias publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON), las personas que deseen participar en cualquiera de los dos procesos selectivos deberán presentar su solicitud de manera telemática desde este martes, 5 de mayo, y hasta el próximo día 25 de mayo.

Estas oposiciones, que en ambos casos constarán de tres pruebas, darán comienzos a partir del próximo mes de noviembre.

NUEVE PLAZAS DE INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

Las nueve plazas que se convocan para el puesto de trabajo de ingeniero técnico de obras públicas, de régimen funcionarial y nivel B, se distribuyen entre 4 plazas de turno libre y 5 plazas en el turno de promoción.

La oposición constará de tres pruebas de carácter eliminatorio, siendo las dos primeras de carácter teórico y la última de carácter práctico. En concreto, la primera prueba consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de máximo 80 preguntas tipo test, con cuatro alternativas de respuesta para cada pregunta, de las que sólo una será válida. Por su parte, la segunda prueba consistirá en desarrollar, por escrito, durante un máximo de cuatro horas, dos temas escogidos al azar.

Finalmente, las personas aspirantes que hayan superado las dos pruebas teóricas tendrán que realizar una tercera prueba consistente en desarrollar dos supuestos prácticos relacionados con la materia incluida en el temario y los conocimientos necesarios para el desarrollo de las funciones propias del puesto de trabajo. Contarán con un tiempo máximo de cuatro horas para realizar esta prueba escrita.

CUATRO PLAZAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO DE GEÓLOGO

Por otra parte, el Ejecutivo foral ha convocado una oposición con cuatro plazas para el puesto de trabajo de geólogo, de régimen funcionarial y nivel A, de las que dos son de turno libre y dos de turno de promoción.

Serán tres las pruebas de las que constará esta oposición, siendo una de carácter teórico y dos de carácter teórico-práctico. Así, las personas aspirantes a este proceso selectivo deberán superar una primera prueba que consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de un máximo de 80 preguntas tipo test, que versarán sobre normativa general y normativa específica.

La segunda prueba, de carácter teórico-práctico, consistirá en contestar por escrito un máximo de 15 preguntas cortas relacionadas con las materias de un total de 82 temas. Finalmente, la tercera y última prueba consistirá en desarrollar por escrito dos supuestos teórico-prácticos relacionados con las materias contenidas en el temario y los conocimientos necesarios para el desarrollo de las funciones propias del puesto de trabajo.