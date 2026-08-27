El Gobierno de Navarra convoca pruebas selectivas para la habilitación del puesto de auxiliar de Policía Local

Imagen de la fachada del Palacio de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Interior, ha convocado la realización de pruebas selectivas para la habilitación del puesto de auxiliar de Policía Local.

La presentación de solicitudes se podrá realizar de forma telemática a través de la ficha de trámite o presencialmente en cualquiera de las demás Oficinas de Registro del Ejecutivo foral, desde el 28 de agosto hasta el 17 de septiembre, ambos incluidos.

De entre los requisitos que se solicitan a las personas aspirantes, se encuentran tener el permiso de conducir de vehículos de la clase B, así como estar en posesión del título de Graduado Escolar, Graduado en ESO, Formación Profesional de Primer Grado o título equivalente a alguno de los anteriores.

Asimismo, se les exige poseer las condiciones físicas y psíquicas adecuadas para el puesto de trabajo y no estar incurso en el cuadro de exclusiones médicas que figura en la convocatoria.

La convocatoria, que comenzará a partir del mes de octubre de 2026, comprenderá dos fases, la primera incluirá pruebas de conocimiento, físicas y psicotécnicas, y en la segunda se deberá superar un curso de formación en la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra (ESEN).

En cuanto a las pruebas de la fase inicial, la primera es de carácter teórico y consistirá en contestar por escrito, durante un tiempo de dos horas, a un cuestionario de máximo 60 preguntas tipo test con 4 alternativas de respuesta, de la que solo una será válida.

Cada respuesta incorrecta penalizará una tercera parte del valor de una correcta. Este examen se calificará de 0 a 60 puntos, y quedarán eliminadas las personas que no obtengan al menos 30.

La segunda consistirá en la realización de pruebas físicas, siendo cada una de ellas eliminatoria en función de la marca obtenida. A la realización de las mismas solo serán llamadas hasta un máximo de 90 personas.

Los ejercicios que tendrán que realizar los aspirantes son de levantamiento de peso mediante press de banca (35 kilos para hombres y 25 para mujeres), una prueba de agilidad (el conocido como Test de Barrow) y otra de resistencia, el Test de Course Navette. Pasarán a la tercera prueba únicamente los 50 primeros.

Por su parte, la tercera prueba será psicotécnica, y consistirá en la evaluación del grado de adecuación de los aspirantes a las exigencias del perfil de las funciones de Policía Local. Tendrán que responder a uno o varios cuestionarios de personalidad general o competencias laborales, que podrán ser completados con entrevistas personales y/o grupales.

Esta prueba tendrá una valoración máxima de 15 puntos y quedarán eliminadas las personas que no alcancen la mitad de puntuación, un 7,5.

Al finalizar la primera fase dará comienzo la segunda, que es el curso de habilitación de auxiliar de Policía Local en la ESEN, que cuenta con 30 plazas. Esta formación, que tendrá una duración estimada de 150 y 200 horas, se calificará como apto o no apto.

Una vez superadas las pruebas y el curso, la ESEN expedirá el certificado acreditativo de la obtención de la habilitación de auxiliar de Policía Local.

Las funciones que realizan los auxiliares de Policía Local son, entre otras, tareas de apoyo al personal integrante de los cuerpos, actuando bajo su dirección, así como funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones y dependencias oficiales; ordenación del tráfico viario de acuerdo con las normas de circulación; colaboración en cuanto a la seguridad ciudadana, protección civil y asistencia a la ciudadanía, y en el cumplimiento de las normas de carácter administrativo. En ningún caso portarán armas de fuego.