El Gobierno de Navarra destina 145.000 euros en ayudas para el desarrollo de actividades culturales en el medio rural

PAMPLONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, ha convocado una línea de ayudas por valor de 145.380 euros con el objeto de financiar proyectos que fomenten la actividad cultural en el medio rural de Navarra, organizados por municipios y realizados entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de agosto de 2026.

La ayuda está financiada con fondos del Ministerio de Cultura de España. Las subvenciones están dirigidas a municipios de Navarra de un máximo de 30.000 habitantes, y con una densidad de población igual o menor a 100 habitantes/km2.

También se entiende por medio rural al objeto de esta convocatoria, además, los municipios navarros que posean una población inferior a los 10.000 habitantes, con independencia de su densidad de población.

La convocatoria contempla también la posibilidad de que se desarrollen proyectos con carácter supramunicipal, en cuyo caso todos los municipios participantes en el proyecto deberán cumplir con los requisitos establecidos.

Asimismo, los proyectos y actividades desarrollados por municipios de menos de 5.000 habitantes tendrán un tratamiento prioritario. La cuantía mínima que puede recibir cada entidad subvencionada asciende a 10.000 euros, hasta un máximo de 50.000.

Entre las metas de la convocatoria, se encuentra la de "impulsar y diversificar la actividad cultural y los procesos culturales contemporáneos, así como promover la participación ciudadana activa en la actividad cultural e impulsar la modernización y profesionalización de los sectores y agentes culturales que operan en el medio rural".

Igualmente, estás ayudas pretenden "favorecer la diversidad cultural y fomentar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la conciencia y sostenibilidad ambiental, además de impulsar alianzas con sectores no culturales".

De acuerdo al texto de la convocatoria, las acciones subvencionables "podrán ser proyectos de participación multiagente, como laboratorios de ideas, iniciativas transdisciplinares o alianzas transectoriales que favorezcan la experimentación, la investigación y la innovación cultural y tengan una concreción práctica en el territorio; actividades de educación y mediación artística; actividades de difusión y revalorización del patrimonio inmaterial que promuevan prácticas contemporáneas; actividades de formación de agentes culturales en el medio rural, y actividades y eventos culturales en el medio rural".

La convocatoria se publicará en el BON "próximamente", y las solicitudes se podrán presentar por el plazo de un mes a partir de dicha publicación en la ficha de la convocatoria del Catálogo de Trámites del Gobierno de Navarra.