El Gobierno de Navarra destina 501.000 euros a subvencionar acciones de prevención de riesgos laborales en empresas

Archivo - Dos personas trabajando en una obra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, destinará 501.269,31 euros a subvencionar acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales este año impulsadas por organizaciones empresariales y sindicales. Esta convocatoria, publicada en el BON, tiene por finalidad la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas.

Las actuaciones subvencionables deberán desarrollarse en Navarra y podrán centrarse en cuatro grandes ámbitos: la difusión de los principios de la acción preventiva; la asistencia técnica para el estudio y resolución de problemas derivados de la aplicación práctica de las medidas preventivas; el diseño de formación, métodos y contenidos formativos; y la promoción del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales.

Se subvencionarán proyectos dirigidos a la realización de acciones sectoriales e intersectoriales con un límite de 80.000 euros por proyecto. Las iniciativas deberán realizarse preferentemente en pequeñas empresas, es decir, aquellas que tienen menos de 50 trabajadores, explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 16 de octubre. Las entidades deberán acompañar la solicitud de un proyecto detallado, incluyendo los objetivos e indicadores de seguimiento y resultados, el cronograma previsto y una memoria económica con el presupuesto de las actuaciones.

Podrán resultar beneficiarias de estas ayudas las organizaciones empresariales y sindicales representativas en su ámbito sectorial correspondiente, así como las fundaciones u otras entidades constituidas para la consecución de cualquiera de sus fines, todas ellas del ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. También podrán acceder a las subvenciones determinadas organizaciones y agrupaciones previstas en la normativa de prevención de riesgos laborales.

En el año 2025, la convocatoria de 'Ayudas para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales' subvencionó seis proyectos por un valor total de 359.275,39 euros en diversas áreas como los riesgos psicosociales; digitalización de la información de prevención en empresas ganaderas; prevención de accidentes 'in itinere'; o fomento de la cultura preventiva y análisis del absentismo laboral.

FORMACIÓN GRATUITA Y KITS PREVENTIVOS

La Dirección General de Economía Social y Trabajo, en colaboración con la Dirección General de Educación y Formación Profesional y la Fundación Laboral de la Construcción de Navarra, ha puesto en marcha una iniciativa dirigida a las personas trabajadoras autónomas de Navarra del sector de la construcción, con el objetivo de reforzar la cultura preventiva y facilitar el acceso a una formación especializada en prevención de riesgos laborales y trabajos en altura.

La iniciativa y contempla la realización de cursos de formación 100% subvencionados para que las personas autónomas dispongan tanto de los conocimientos necesarios para desarrollar su actividad de forma más segura como de los equipos básicos de protección adecuados para su trabajo.

La programación contempla tres itinerarios formativos en prevención de riesgos laborales y trabajos en altura adaptados a diferentes especialidades del sector: albañilería, fontanería y electricidad. Todos los cursos tendrán una duración máxima de 28 horas y se realizarán entre el 2 de octubre y el 27 de noviembre.

Como elemento añadido para fomentar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, las personas que superen la formación recibirán gratuitamente un kit de material de prevención de riesgos laborales, con un valor de hasta 260 euros, en función del itinerario formativo realizado.

Desde el Gobierno de Navarra se pretende con esta iniciativa "seguir avanzando en la incorporación de la prevención de riesgos laborales a la actividad cotidiana de las personas autónomas, un colectivo que desarrolla en muchas ocasiones su actividad de manera individual y que, por las características de determinados trabajos, está especialmente expuesto a riesgos relacionados con caídas, golpes, sobreesfuerzos u otros accidentes laborales".