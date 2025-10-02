El Gobierno de Navarra destina más de 500.000 a la eficiencia energética del sector turístico enogastronómico

PAMPLONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra ha aprobado recientemente una convocatoria de ayudas destinadas a empresas turísticas y hosteleras dedicadas a las experiencias gastronómicas, la comida y el vino, con un importe total de 582.499 euros. En concreto, se busca que esta clase de empresas puedan sustituir sus electrodomésticos por equipos nuevos con etiquetado energético de alta eficiencia y bajo consumo.

Estas ayudas se enmarcan dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos de la Unión Europea Next Generation. Según establecen las bases, publicadas el pasado martes en el Boletín Oficial de Navarra, "la gastronomía y la hostelería se complementan en el turismo gastronómico", donde los visitantes buscan "experiencias culinarias auténticas y la oportunidad de explorar la cultura local a través de la comida y el vino".

Específicamente, el texto destaca la eficiencia energética en la hostelería como "un camino hacia la sostenibilidad, la rentabilidad y la mejora de la imagen del negocio", y señala que "al implementar las medidas de ahorro energético, los establecimientos pueden reducir sus costos y contribuir a la protección del medio ambiente".

ACTUACIONES Y COSTES SUBVENCIONABLES

Las actuaciones subvencionables que contempla la convocatoria deben realizarse con posterioridad a la presentación de la correspondiente solicitud, con el 30 de abril de 2026 como fecha límite. En cuanto a su actividad económica, las empresas solicitantes deben estar clasificadas como restaurantes o como establecimientos de venta de bebidas, aunque también se incluye la posibilidad de subvencionar a negocios dedicados a la producción ganadera, a la fabricación y elaboración de productos (como aceite de oliva, quesos, vinos, sidra, cerveza o conservas vegetales) y a las actividades de museos, recreativas y de entretenimiento, siempre que a la vez ofrezcan servicios como visitas gastronómicas, catas, degustaciones o eventos enogastronómicos orientados a personas turistas.

En lo que respecta a los costes amparados por la convocatoria, el texto establece que podrá incluirse la renovación de aparatos de refrigeración, armarios de conservación, hornos industriales, abrillantadores de cubiertos y lavavajillas, entre otros. También se subvencionará, asimismo, la sustitución de concinas de gas por concinas eléctricas o de placas radiantes por placas de inducción. Estas subvenciones aprobadas por el Gobierno de Navarra consisten en ayudas a fondo perdido del 80% sobre el importe de la inversión. En este sentido, el presupuesto subvencionable de las actuaciones será, como mínimo, de 3.000 euros, y no podrá sobrepasar los 100.000.

El plazo para presentar solicitudes está abierto hasta el próximo 31 de octubre de 2025, y las empresas interesadas podrán presentar sus peticiones por vía telemática a través de la ficha correspondiente del Catálogo de Trámites del Portal del Gobierno de Navarra.