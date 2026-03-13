El Gobierno de Navarra destinará 426.839 euros a proyectos de convivencia intercultural y lucha contra el racismo

Imagen de la sesión del Consejo Navarro para la Lucha contra el Racismo y la Xenofobia - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra va a invertir en este 2026 un total de 426.839 euros en proyectos de promoción de la convivencia intercultural y lucha contra el racismo y la xenofobia.

Así se ha dado a conocer este viernes en una nueva sesión del Consejo Navarro para la Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, donde se ha puesto el foco en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes.

La inversión se realizará mediante dos convocatorias de subvención, dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro y entidades locales que trabajen en proyectos "que favorezcan una sociedad igualitaria, cohesionada y plena de derechos para todas las personas".

El año pasado fueron 42 los proyectos de este tipo que se pusieron en marcha en la Comunidad foral, con los que se desarrollaron un total de 152 acciones.

Además de esto, durante la sesión ordinaria de este viernes se ha puesto el foco en el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que, tal y como anunció el Ministerio de inclusión, Seguridad Social y Migraciones, está previsto que comience el próximo mes de abril.

Así, se ha informado sobre las diferentes sesiones online y presenciales que la Dirección General de Políticas Migratorias ha mantenido con entidades sociales y personas migrantes, con el objetivo de "ofrecer información veraz y actualizada sobre el proceso, y las próximas acciones que se llevarán a cabo en este sentido".

También se han presentado los principales datos del Servicio de Atención contra el Racismo y la Xenofobia de 2025, relativos a las atenciones realizadas.