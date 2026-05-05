El Gobierno de Navarra impulsa una red piloto de laboratorios de experimentación y colaboración ciudadana

PAMPLONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha una convocatoria dirigida a instituciones, asociaciones, empresas y colectivos interesados en crear un laboratorio ciudadano y formar parte de una red de experimentación y colaboración comunitaria en el territorio foral.

Se trata de una experiencia piloto, enmarcada dentro de las acciones comprometidas en el II Plan de Gobierno Abierto, que busca impulsar espacios de encuentro donde la ciudadanía pueda desarrollar proyectos colaborativos orientados a "mejorar la vida en común, mediante metodologías participativas basadas en la innovación social, la experimentación y la cooperación entre personas con diferentes perfiles y conocimientos".

Las entidades interesadas pueden presentar sus propuestas hasta el próximo 14 de mayo, a través de la web de Gobierno Abierto. El 18 de mayo se anunciará la selección de entre 8 y 10 proyectos de laboratorio de diferentes localidades navarras.

Las personas impulsoras de los laboratorios seleccionados recibirán acompañamiento especializado para el diseño y puesta en marcha de sus propuestas, así como para promover la colaboración entre las diferentes iniciativas participantes.

El objetivo es llevar a cabo una experiencia piloto "que pueda crecer en el futuro para incrementar a gran escala la capacidad de iniciativa, de experimentación y de cooperación en el territorio, con proyectos colaborativos que impacten positivamente en la comunidad".

Los criterios para la selección de proyectos serán la calidad de la propuesta, su capacidad para articular la colaboración de múltiples agentes, los recursos disponibles para ejecutarlos (instalaciones, presupuesto, materiales, etc.), la experiencia previa en la organización de laboratorios ciudadanos o proyectos de cultura comunitaria y la experiencia en cooperación con otros territorios o participación en redes locales o internacionales.

Se valorará que algunos de los laboratorios aprovechen el trabajo otros ya existentes y propongan posibilidades de colaboración. Asimismo, con el objetivo de reunir un "conjunto diverso de laboratorios ciudadanos," se intentará realizar una selección de iniciativas que "reflejen la diversidad territorial, la variedad en la tipología de las organizaciones y colectivos proponentes y la variedad temática".

TEMÁTICAS DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas podrán centrarse en ámbitos como los cuidados y la salud comunitaria, la cultura y el patrimonio, la sostenibilidad ambiental, la ciencia ciudadana o la artesanía y los saberes tradicionales, así como las tecnologías digitales, la educación o la inteligencia artificial, entre otros temas de interés comunitario.

El calendario de trabajo para generar esta red de laboratorios ciudadanos ha incluido una primera fase de sesiones formativas celebradas los días 27 y 29 de abril y 4 y 6 de mayo, dirigidas a orientar a las entidades interesadas en la organización de laboratorios ciudadanos.

Estas sesiones han contado con la participación de especialistas y referentes estatales en innovación ciudadana y cultura comunitaria como Pablo Berástegui, director de La Casa Encendida; Ángel Portolés, coordinador de la red de laboratorios ciudadanos de Castellón; Mariana Cancela, gestora cultural especializada en innovación social; Alfredo Casares, experto en comunicación constructiva; y Julen Etxebeste, desarrollador de herramientas de evaluación de proyectos de innovación social.

Una vez seleccionados los proyectos, se iniciará una segunda fase de diseño de los laboratorios entre los meses de mayo y diciembre. Se trata de un programa de acompañamiento individual y colectivo para apoyar el diseño, la mediación, la comunicación y la implementación de los laboratorios seleccionados.

Así, el 21 de mayo se realizará una sesión conjunta de bienvenida, tras la que se llevarán a cabo reuniones individuales con cada laboratorio. El 2 de junio tendrá lugar un taller presencial para avanzar en el diseño de cada uno de los laboratorios seleccionados y explorar formar de colaboración entre ellos.

En la tercera fase se llevará a cabo la implementación de los laboratorios. Cada entidad lanzará convocatorias a ideas de todos los laboratorios a finales de junio.

Tras la selección de entre 4 y 6 ideas en septiembre, se abrirán las convocatorias a colaboradores a principios de octubre y en noviembre se celebrarán los talleres de producción colaborativa. Por último, en diciembre se celebrará un encuentro de presentación de resultados y un balance de la experiencia.

La metodología de esta convocatoria se inspira en experiencias desarrolladas por instituciones y redes de referencia como Medialab Prado, LABNL, Laboratorios Bibliotecarios, Rural Experimenta o la Red Ibérica de Laboratorios de Cultura Comunitaria.

Los proyectos seleccionados se comprometen a llevar a cabo una experiencia de laboratorio ciudadano "a la escala que les sea posible, a documentar la experiencia para que sirva a futuras iniciativas y a colaborar con otros laboratorios en el diseño, la comunicación y la posible activación de acciones conjuntas".

Las entidades interesadas pueden solicitar más información a través del correo electrónico participacionciudadana@navarra.es.