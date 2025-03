El Gobierno de Navarra lanza una campaña que invita a "superar sus prejuicios y bloquear los discursos de odio"

PAMPLONA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha lanzado la campaña 'La diversidad nos conecta', impulsada por el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, con la que invita a la ciudadanía a "superar sus prejuicios, bloquear los discursos de odio y actuar frente a la discriminación racial".

La campaña ha sido presentada este viernes por la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que tiene lugar este 21 de marzo. Ha estado acompañada por el director Gerente del Instituto Navarro de la Juventud, Txema Burgaleta, y la directora General de Políticas Migratorias, Marisol de la Nava.

Alfaro ha destacado que "el racismo no es algo lejano ni aislado; es una cuestión estructural, cotidiana y que ocurre aquí, en nuestras calles y nuestras instituciones". En este sentido, ha manifestado que "en ningún espacio debe haber lugar a la tibieza cuando se trata de derechos humanos", y ha añadido que "no se puede permitir que el racismo y la xenofobia se cuelen en el debate público, disfrazados de libertad de expresión o de preocupaciones, entre comillas, legítimas".

"Cuando alguien señala a una persona migrante como un problema, cuando se siembra sospecha y resentimiento, lo que realmente se está haciendo es deshumanizar; y la historia nos ha enseñado con demasiada dureza qué sucede cuando la deshumanización se instala en la sociedad, así que aprendamos de nuestro pasado y tomemos acciones firmes ya para poner un freno definitivo a este tipo de violencia", ha manifestado.

Dentro de la campaña 'La diversidad nos conecta' / 'Aniztasunak konektatzen gaitu' se enmarca un vídeo de sensibilización, realizado por la productora Sagone Films en colaboración con la Coordinadora de ONGD de Navarra. El objetivo de este vídeo es "mostrar que hay más cosas que unen de las que diferencian a unos y otras, pese a los prejuicios y los estereotipos marcados socialmente". Para darle forma, se ha contado con la participación de la red Zaska antirrumores, la Red Tecir y, en su desarrollo, con jóvenes del servicio Educativo Intercultural (SEI), la Asociación Lantxotegi, el servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia, el servicio Kideak, Motxila 21, CERMIN, Gaz Kaló, La Majarí, Medicus Mundi Navarra, Asociación Rosa de Bulgaria, Asociación Fénix y Gaztegune de Berriozar.

Como ha destacado Burgaleta, "la participación de la juventud en la campaña de este año ha sido fundamental para demostrar que la sociedad ya es diversa y la juventud navarra es la que mejor representa esta diversidad. Una cuarta parte de esta ha nacido en el extranjero, un porcentaje superior a la media de la sociedad navarra en su conjunto". "La grabación de este vídeo, tanto en su proceso como en su contenido, ha servido para demostrar que lo que nos une, en nuestra condición de personas con ilusiones, dudas, ganas de mejorar nuestro entorno, es mucho mayor que las diferencias muchas veces artificiales y que algunos quieren poner de relieve para separarnos", ha añadido.

CICLO DE CINE Y OBRA DE TEATRO

Además de este vídeo, hay varias acciones programadas en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Así, continúa el ciclo 'Cine contra el Racismo', que el día 26 de este mes proyectará la última de sus películas, 'Exopia', y este mes ha arrancado el primero de los tres bloques del proyecto de 'Bibliotecas humanas' en torno a la sensibilización frente al racismo y la xenofobia, con encuentros celebrados en distintos puntos de Navarra: Lodosa, Carcastillo, barrio de la Milagrosa, Miranda de Arga y Valle de Egüés.

Finalmente, el domingo 23 la Casa de Cultura de Burlada acoge la obra de teatro '14.4', un texto de Juan Diego Botto que refleja la historia de vida de Ahmed, "un niño que habita en las calles de Tánger y consigue cruzar con 9 años a la península, escondido en los bajos de un camión".

267 CASOS DE RACISMO O DELITOS ODIO REPORTADOS EN 2024

La directora General de Políticas Migratorias, Marisol de la Nava, ha presentado los datos recogidos en la memoria anual del Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia de 2024, donde se registraron un total de 267 casos relativos a incidentes discriminatorios y presuntos delitos de odio motivados por el racismo y la xenofobia, en los que se realizaron hasta 3.567 intervenciones. De estos casos, 148 se reportaron en Pamplona y 119 en Tudela. De todos ellos, el 80,15% (214 casos) han sido cerrados en el mismo 2024 mientras que el 19,85% (53) permanecen en tramitación.

De ellos, un 4,49% de los casos fueron identificados como presuntos delitos de odio y en un 75% de estos consta denuncia penal presentada ante las policías de Navarra o ante los juzgados de turno. También consta que en un 9,06% de los casos no clasificados como delito de odio, pero sí de discriminación racial o xenofobia, se cursaron denuncias por discriminación en vía jurisdiccional civil, laboral o especial de violencia de género, así como en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En 2024 el SARX experimentó un "incremento significativo" en su actividad, registrando un aumento del 138,8% en los casos de racismo y/o xenofobia reportados en 2023. Como resultado, las intervenciones realizadas a las personas usuarias del servicio aumentaron un 229,55% en 2024 respecto al ejercicio anterior.

Asimismo, el 37,1% de los casos reportados al SARX en 2024 fueron derivados por distintos departamentos o servicios públicos de la Administración Pública o entidades sociales. En particular, el 63,6% de estos casos fueron canalizados a través de la estructura de la Administración Pública y sus servicios.

El año pasado se registraron incidentes discriminatorios en 39 localidades navarras, en contraste con las 10 localidades del año anterior. No obstante, cabe señalar que la mayoría de casos se concentraron en Pamplona (64,2%) y Tudela (14,98%).

Respecto al perfil del victimario, en un alto porcentaje de los casos el presunto agente discriminador pertenece a la Administración Pública, ya sea local, autonómica o estatal. De hecho, en 2024 el SARX registró 98 casos (36,7%) en los que se identificó a la Administración Pública como responsable, y 28 casos (10,49%) en los que el presunto agente discriminador fue un funcionario público.

El ámbito más común de los incidentes discriminatorios o presuntos delitos de odio fue el de los medios de comunicación (28,84%), seguido por el acceso a servicios públicos. Sin embargo, el ámbito mayoritario sigue siendo la Administración Pública, que abarca el 55,81% de los casos, incluyendo el acceso a servicios públicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los sectores de la sanidad o la educación.

También destaca en la memoria que la mayoría de los incidentes reportados fueron realizados por las propias víctimas, con un 59,6% de los casos, mientras que el resto se distribuyó entre terceras partes (11,24%) y casos elevados de oficio por el propio servicio (29,21%).

En cuanto al perfil de las personas afectadas, la mayoría eran hombres (47,2%), mientras que el 21,3% eran mujeres, y la franja de edad más afectada fue la de los 26 a los 35 años, aunque se observa un aumento de menores de edad entre las víctimas. Igualmente, los principales países de origen de las personas afectadas por el racismo y la xenofobia fueron Marruecos (24,7%) y Argelia (15%), mientras que las principales nacionalidades fueron la marroquí (23,2%), argelina (14,2%) y la española (8,6%).

En términos de situación administrativa, la mayoría de las personas víctimas (55,56%) se encontraban en situación administrativa irregular en el momento de denunciar o recibir atención del SARX, y el 74,6% no había solicitado, no tenía concedida o no manifestó intención de solicitar protección internacional.