El Gobierno de Navarra lanza su propio Visor de Tráfico para conocer las incidencias en carreteras forales a tiempo real

La consejera Jurío durante la presentación del nuevo Visor de Tráfico - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno foral, a través de Tráfico Navarra, ha estrenado su propio Visor de Tráfico para que la ciudadanía pueda conocer las incidencias relacionadas con las carreteras forales en tiempo real.

Se trata de una herramienta a la que se podrá acceder a través de la web de Tráfico y mediante la que el Ejecutivo foral informará sobre condiciones climatológicas, cortes o afecciones en carreteras provocados por diferentes eventos, obstrucciones, derrumbamientos, o por obras, atascos, accidentes o emergencias, entre otras.

La iniciativa, que "responde al objetivo de hacer más seguras las vías y ofrecer un servicio público de calidad", ha sido presentada este martes por la consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, y el director general de Interior, Salvador Díez, en el Servicio de Desarrollo de las Políticas de Seguridad del Gobierno de Navarra.

En estas oficinas, ubicadas en Cordovilla, se ha instalado el nuevo Centro Gestor de Tráfico desde el que se gestionará la plataforma, que funciona las 24 horas del día y todos los días del año, actualizándose en tiempo real.

"Se trata de notificar a la ciudadanía cualquier incidente sobre el estado y las condiciones de las carreteras para que puedan tomar decisiones a la hora de viajar, anticiparse o modificar itinerarios. No sólo para los navarros y navarras, sino también para quien viene a la Comunidad foral, venga de donde venga, o pase por aquí", ha explicado Jurío.

El Visor se nutre de información de diferentes fuentes como las cámaras digitalizadas del Gobierno de Navarra instaladas en las diferentes vías y herramientas como Waze (una aplicación colaborativa de Google que trabaja con información que añaden las personas que se encuentran en la carretera y detectan accidentes, obstáculos, atascos, etc.); el 112 (todo lo referente al tráfico y emergencias); las balizas V-16 de la DGT (geolocalización de vehículos parados); o del Centro de Conservación de carreteras (información de obras).

Esta nueva herramienta recopilará toda esa información, que se podrá visualizar en el mapa con las distintas afecciones y según diferentes niveles (circulación difícil, condicionada, irregular o interrumpida) y categorías (accidentes, meteorológicos, tráfico y varios).

También se incorporarán eventos que estén ocurriendo en momentos determinados y provoquen afecciones (el rodaje de una película, acontecimientos deportivos, fiestas en travesías que puedan ser ocupadas y aquello que implique cortes y modificaciones en las carreteras), que se plasmarán en la pantalla incluso en días sucesivos, con su duración estimada. Se informará a la ciudadanía, además, con un mensaje a través de Telegram.

"Con este servicio se cubre una laguna que existía hasta ahora, y gracias a él seremos capaces de mandar información a la DGT para que se plasme también en su visor, una información que no era accesible en este momento. Bien a través de la web, con el móvil o por llamada telefónica, ahora la ciudadanía puede estar informada a cualquier hora del estado de las carreteras y de todo lo que sucede en ellas", ha valorado la consejera.