El Gobierno de Navarra licita las obras de ampliación del IESO 'El Cierzo' de Ribaforada

Pario del Instituto 'El Cierzo' de Ribaforada. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles la contratación de las obras de ampliación del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria (IESO) 'El Cierzo' de Ribaforada, que permitirán la implantación de grados medios de Formación Profesional en el centro.

El proyecto, redactado por BOA arquitectos, contempla la ampliación del centro con un total de 652 metros cuadrados construidos en dos plantas. En planta baja se habilitará un aula técnica y un taller de instalaciones, mientras que en la primera planta habrá un aula, un taller y un departamento. Se creará una nueva escalera de acceso a todas las plantas, así como otros espacios de almacén y pasillo. Esta ampliación se construirá de forma similar al resto del edificio, con criterios de eficiencia energética y previendo la climatización de sus espacios, según ha informado el Gobierno foral.

Se prevé que las obras ahora autorizadas se publiquen en el Portal de Contratación de Navarra en los próximos días y que su ejecución se puedan iniciar antes de finalizar el año.

El IESO 'El Cierzo' comenzó a funcionar el 12 de enero de 2021, una vez terminada la construcción del nuevo edificio que permite la escolarización de tres líneas de educación secundaria obligatoria. Posteriormente, en el curso 2024 / 2025, el centro comenzó a ofertar el Grado Básico de Electricidad y Electrónica de FP con la habilitación de los espacios correspondientes en el colegio público.