El Gobierno de Navarra ofrecerá talleres grupales a personas migrantes sobre la regularización

PAMPLONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Información y Orientación Básica en materia de migraciones, ha puesto en marcha una serie de talleres grupales gratuitos sobre la regularización que van a tener lugar en Pamplona, Estella, Tafalla y Tudela. Todos estos talleres serán en horario de 10.00 a 12.00 horas y para acudir es necesaria una inscripción previa a través del correo electrónico siob@navarra.es.

Concretamente, los talleres de Pamplona y Tudela tendrán lugar todos los miércoles, de 10.00 a 12.00 horas, en las sedes del Servicio de Información y Orientación Básica en materia de migraciones (Avenida Roncesvalles, 4 y calle Estanca S/N, respectivamente), informan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

Los talleres en Estella tendrán lugar en el mismo horario los días 28 de abril, 12 y 26 de mayo y 9 de junio, en la calle García el Restaurador, 4 bajo. Finalmente, en Tafalla, serán los días 5 y 19 de mayo y 2 y 16 de junio, en la calle de la Madre Nicol, 15, en la misma franja horaria.

Dada la alta demanda, será necesaria la inscripción previa, indicando nombre y apellidos, fecha y oficina a la que se quiere acudir. Como los grupos tienen un número máximo, se incorporará a las personas a los talleres por orden de entrada del correo, recibiendo una confirmación de su inscripción por parte del Servicio.