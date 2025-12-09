El Gobierno de Navarra participa en el Día Internacional de los Derechos Humanos con distintas actividades

PAMPLONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Memoria y Convivencia, celebra esta semana el Día Internacional de los Derechos Humanos, cuyo lema es 'Todos los derechos para todas las personas'.

Con motivo de este día, en el que cabe destacar la elaboración de un vídeo institucional y, en especial, las sesiones de la 'Biblioteca humana', la vicepresidenta y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Ejecutivo foral, Ana Ollo, ha participado este martes en una de las proyecciones-coloquio con las que el Gobierno quiere acercar al alumnado de Secundaria la temática de la soledad no deseada. El salón de actos del Instituto de Educación Secundaria Navarro Villoslada de Pamplona ha acogido la propuesta de Ados Teatroa y Bidebitarte kooperatiba contemplada en el Programa 'Escuelas por la Paz y la Convivencia', impulsado por el Servicio de Convivencia y Derechos Humanos de la Dirección General de Memoria y Convivencia.

El proyecto Filmoteca humana / Giza Filmoteka contempla los microdocumentales que tanto el alumnado como el profesorado han podido visionar y comentar en un coloquio posterior. Las piezas audiovisuales contienen testimonios que "brindan la oportunidad de emocionarse, reflexionar, contrastar y dialogar sobre una realidad muy cercana a los y las presentes: la soledad no deseada" de personas de cualquier edad, tanto de entornos rurales como urbanos.

En este sentido, la vicepresidenta Ollo ha animado al alumnado a hablar, preguntar, compartir reflexiones con las personas que participan en el coloquio posterior: "Os animo a que os impliquéis con lo que vais a ver, escuchar y sentir. Os animo a reflexionar, a dialogar y a debatir. Ese es uno de los objetivos del programa Escuelas por la Paz y la Convivencia, acompañar a las nuevas generaciones en la construcción de miradas críticas y propositivas".

También, Ollo ha agradecido a Ione Zabala, de Ados Teatroa, Elena Aísa, de la asociación BESARKADA-EL ABRAZO de personas afectadas por el suicidio de un ser querido, Gorka Santesteban, del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos del departamento, y a Pilar Suárez, por su colaboración y testimonios en el proyecto. Este miércoles tendrá lugar otra de las sesiones bajo el título de Oihartzuna-El Eco en el auditorio de Peralta.

BIBLIOTECA HUMANA

Este miércoles, Día Internacional de los Derechos Humanos, Civivox Condestable acogerá a 'libros humanos' en Pamplona. La Biblioteca Humana es un espacio en el que la ciudadanía encuentra y conoce los testimonios directos de personas con historias que contar. De esta manera, podrán sentarse cara a cara con la 'persona-libro' elegida, para escuchar, dialogar y establecer conversaciones durante aproximadamente media hora. La actividad tiene como objetivo "fomentar el encuentro y disminuir la discriminación, celebrando la diferencia y promoviendo el diálogo, la tolerancia y el respeto hacia las personas, consiguiendo poner en entredicho prejuicios y estereotipos, y ayudando a afianzar la cohesión social", ha indicado el Gobierno foral.

Así, se realizarán dos sesiones: una matinal dirigida a técnicos, representantes públicos, asociaciones y alumnado (de 11 a 13 horas); y otra de tarde, abierta a la ciudadanía en general (de 18 a 20 horas).

VÍDEO INSTITUCIONAL

También en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Dirección General de Memoria y Convivencia difunde un vídeo creado ex profeso para la ocasión. Este año, el trabajo une la escuela de circo y la propia Declaración Internacional de los Derechos Humanos, bajo el título 'Cree en las personas, crea derechos humanos. Si crees creas / Sinetsi pertsonengan, sortu giza eskubideak. Hasi eta hazi'. Junto al Servicio de Convivencia y Derechos Humanos, en la elaboración del vídeo han trabajado Intro Comunicación y la Escuela de Circo Urtxintxa.

El 10 de diciembre se conmemora la adopción, en el año 1948, de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así, desde el Gobierno de Navarra, se han organizado actividades, enmarcadas en un amplio programa, que ayudan a conocer diferentes realidades y a reflexionar sobre las mismas durante tres semanas.

La presentación del Cuento Cadena Derechos Humanos-Ipuina eskuz esku Giza Eskubideak 2025, la obra de teatro 'Nuestros muertos', el recital y taller Palabras que sanan, y el espectáculo-concierto de danza y música con Baobab Danza y Tremendo Piquete completan la oferta de actividades que servirán para sensibilizar a la ciudadanía sobre los derechos humanos y abrir una mirada a las diferentes realidades.