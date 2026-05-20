El Gobierno de Navarra se personará como acusación popular por el presunto crimen machista de Arguedas

Archivo - El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo foral se personará como acusación popular en el procedimiento judicial por el presunto crimen machista de Arguedas, como hace habitualmente en estos casos.

Remírez ha explicado que el Gobierno dará este paso en el momento en el que el Ministerio de Igualdad catalogue este crimen como violencia de género. La personación debe ser aprobada en sesión de Gobierno, lo que se llevará a cabo en las próximas semanas.

El portavoz del Ejecutivo ha lamentado "profundamente" el presunto crimen machista cometido en Arguedas y ha trasladado "una vez más y en nombre del conjunto del Gobierno de Navarra nuestra máxima y rotunda condena, así como nuestro apoyo y cercanía a la familia y al entorno de la víctima".

El vicepresidente ha precisado que "la investigación se encuentra ahora mismo en manos de las autoridades judiciales y policiales y por tanto debemos actuar como Gobierno con prudencia y respeto hacia este procedimiento, que continúa abierto y en el que por supuesto colaboraremos en la medida que se nos solicite". "Está previsto que en próximas horas el presunto autor pase a disposición judicial. Ahora mismo está llevándose la investigación y el hombre está detenido por parte de la Policía Foral", ha indicado.

Javier Remírez ha afirmado que "la violencia machista continúa siendo una lacra y un problema estructural que exige respuestas permanentes, coordinadas y firmes por parte de todas las instituciones y del conjunto de la sociedad, y en esto estamos trabajando como Gobierno, como se ha podido ver esta misma semana, precisamente el lunes cuando se firmó el segundo protocolo local para la coordinación ante la violencia machista contra las mujeres en Tudela".

El portavoz del Gobierno ha hecho un llamamiento para que "cualquier mujer que pueda estar sufriendo una situación de violencia pida ayuda y denuncie". "El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para la Igualdad, tiene recursos públicos profesionales y especializados a disposición de todas las mujeres que sufren machismo criminal para acompañar y proteger en momentos tan duros como estos", ha destacado.

Remírez ha afirmado que "este Gobierno es un Gobierno feminista que lucha con firmeza y con responsabilidad para erradicar esta lacra atroz como es la violencia contra las mujeres".