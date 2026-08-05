El Gobierno de Navarra pide una "respuesta coordinada" entre las CCAA para atender a los menores migrantes de Ceuta

Archivo - La consejera de Derechos Sociales y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha trasladado al consejero competente de la Ciudad Autónoma de Ceuta la disposición del Ejecutivo foral para "contribuir, desde los acuerdos adoptados y el mecanismo de reparto establecido, la solidaridad y la corresponsabilidad institucional", a la atención de los niños, niñas y adolescentes que permanecen en la ciudad autónoma tras la reciente llegada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos.

Frente a la negativa expresada por algunos gobiernos autonómicos a participar en la acogida de estos menores, el Gobierno de Navarra ha destacado su compromiso con "una respuesta coordinada entre todas las comunidades autónomas", y señala que "desde el año pasado existe un mecanismo de respuesta y reparto obligatorio basada en principios de, equidad, solidaridad y protección del interés superior de los menores".

En un comunicado, la consejera Carmen Maeztu ha recordado a las comunidades autónomas "que han manifestado su rechazo a participar en la acogida de menores" que el cumplimiento de la ley y de los acuerdos adoptados entre las administraciones públicas "constituye una obligación para todas ellas". "Ninguna administración puede situarse al margen de la ley ni eludir las responsabilidades que derivan de ella. Además, la solidaridad entre territorios no puede ser una opción que dependa de la voluntad política de cada gobierno. Todas las comunidades autónomas tenemos el deber legal y ético de contribuir a una respuesta compartida".

"Navarra cumplirá con sus obligaciones y espera que el resto de comunidades hagan lo mismo, porque el Estado de Derecho y la protección de la infancia exigen responsabilidad, cooperación y lealtad institucional", ha remarcado.

Carmen Maeztu ha resaltado que "Navarra siempre ha mostrado su disposición a ofrecer una respuesta solidaria cuando otros territorios han afrontado situaciones de emergencia humanitaria. Lo hicimos con Canarias y lo seguiremos haciendo ahora con Ceuta". Asimismo, ha apuntado que el sistema de distribución de menores no acompañados entre comunidades autónomas "cuenta ya con criterios objetivos y previamente establecidos, que tienen en cuenta variables como la población, la capacidad de acogida o el esfuerzo realizado previamente por cada territorio".

"Existen unas reglas acordadas para garantizar un reparto equilibrado y justo. Navarra cumplirá con los compromisos que le correspondan porque creemos en una política basada en la cooperación entre administraciones y en la responsabilidad compartida", ha manifestado.

La consejera ha subrayado que la atención a estos menores debe abordarse "desde una perspectiva de protección a la infancia, evitando que una situación de emergencia humanitaria se convierta en un motivo de confrontación política".