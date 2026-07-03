El Gobierno de Navarra presenta el anteproyecto de Ley contra la Despoblación para favorecer un "desarrollo equilibrado"

La presidenta Chivite, junto a los consejeros Chivite y Aierdi, directores generales, representantes locales y otras autoridades en la presentación del anteproyecto de Ley Foral contra la Despoblación. - UNAI BEROIZ - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha participado este viernes en Unzué en la presentación del anteproyecto de Ley Foral contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural, que "garantizará que la despoblación no sea una política sectorial y sea el eje de las políticas públicas".

Durante el acto, ha estado acompañada por el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite; el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi; el secretario general para el reto demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Francesc Boya; el director General de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez; el director general de Desarrollo Rural, Rubén Goñi y el alcalde de Unzué, Iker Etxeberria.

En el marco de la Comisión Interdepartamental de Despoblación y la presencia de una veintena de directores generales de diversos departamentos del Gobierno de Navarra, Chivite ha afirmado que "el hecho de que Navarra crece en población, pero no lo hace de manera equilibrada sostiene la necesidad de articular políticas públicas que favorezcan un desarrollo equilibrado, la cohesión territorial y social y articular un crecimiento justo social y territorialmente". Para el Gobierno de Navarra "la cohesión territorial no es una opción, es una obligación", ha apostillado.

Por su parte el consejero Chivite ha valorado la normativa y ha afirmado que "si de verdad creemos en el mundo rural, esta Ley es el instrumento que compromete las políticas públicas del Gobierno". Ha calificado la Ley de "histórica y transversal porque blinda derechos básicos para que vivir en nuestros pueblos sea la mejor opción".

"Si seguimos haciendo lo mismo, no íbamos a obtener resultados diferentes para invertir la progresiva tendencia de concentración de la población y la actividad económica en las comarcas de Pamplona y Tudela", ha señalado el consejero Aierdi, que ha recalcado que se necesitaba elaborar "una ley con vocación disruptiva, desde el principio de discriminación positiva en favor de un mundo rural vivo y activo, que aporte elementos novedosos y cambie las reglas del juego". Ha subrayado que la iniciativa "ha surgido desde las inquietudes y demandas de entidades locales, grupos de acción local, organizaciones agrarias o el sector forestal, entre otros muchos agentes locales".

"GOBERNAR CON LO RURAL EN EL CENTRO"

Los objetivos de la ley son "obligar a las políticas públicas a mirar al territorio y crear las condiciones adecuadas para que vivir en un pueblo sea una opción de futuro, de modo que se da el paso de actuar para lo rural, a gobernar con lo rural en el centro".

El cuerpo normativo que recoge el anteproyecto incluye una serie de medidas como: redacción de un informe obligatorio de impacto demográfico y territorial en cualquier norma o planificación pública; clasificación oficial de municipios en riesgo; medidas de apoyo económico contra la despoblación y para el desarrollo rural cuya dotación se establecerá en los Presupuestos Generales, subvenciones y donaciones; estrategia de vivienda rural con movilización de vivienda de protección oficial y colaborativa; refuerzo de la función social de la vivienda mediante venta forzosa; régimen especial para el trabajo autónomo y el emprendimiento rural; proyectos de inversión de interés foral y responsabilidad social territorial; fortalecimiento de las escuelas en los municipios rurales; transporte público a demanda y acceso a servicios básicos a treinta minutos; Estatuto de las Mujeres Rurales; puesta en valor de los servicios ecosistémicos; formación profesional adaptada y relevo generacional; enfoque generacional integral a mujeres, juventud, mayores y migración; gobernanza multinivel y participación territorial efectiva.

La ley tiene por objeto establecer el marco normativo integral para "acer frente a la despoblación, impulsar el desarrollo demográfico y garantizar la cohesión territorial de Navarra" Esta normativa se aplicará en todas las entidades públicas y privadas de la Comunidad foral. Sus principios rectores se cimentan en "la transversalidad, perspectiva de género, sostenibilidad y participación ciudadana".

La normativa, además, recoge los ejes estratégicos de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC): gobernanza, servicios públicos, vivienda, movilidad, economía rural e igualdad de género. De hecho, de las 74 medidas propuestas por la FNMC, "más del 90% encuentran reflejo en la Ley".

Ahora se abre un proceso de participación, a través de la Plataforma de Participación Ciudadana del Gobierno de Navarra, para quienes deseen realizar aportaciones al texto normativo. Paralelamente el Ejecutivo mantendrá reuniones, entre otros, con las entidades locales, los agentes del territorio o las asociaciones para cerrar la Ley contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural, que posteriormente iniciará el trámite parlamentario para su aprobación.

SERVICIOS ESENCIALES

El Título IV de la Ley recoge medidas concretas para garantizar servicios esenciales en el ámbito rural. Presta especial atención a la educación con acciones como el mantenimiento de los centros educativos rurales con cuatro alumnos y su puesta en red; medidas para atraer a personal docente; dispositivos digitales gratuitos y conectividad garantizada en las aulas; comedores escolares y transporte adaptado financiados o becas universitarias adaptadas al medio rural.

En servicios de sanidad y farmacia, la Ley aboga por reforzar la atención primaria en municipios rurales, descentralizando las especialidades; telemedicina y consulta médica a distancia; refuerzo y adaptación de la atención sanitaria y farmacéutica en el mundo rural o teleasistencia avanzada para personas mayores que viven solas.

La apuesta por los servicios sociales de proximidad en cuestiones como la dependencia, centros de día, servicios de respiro familiar o programas de lucha contra el aislamiento y la soledad no deseada, es otra de las prioridades de la Ley, que además incide en la conectividad digital como un servicio esencial.

Asimismo, la ley incluye una batería de medidas que pasan por la vivienda rural protegida que se concretará en la Ley de Vivienda de creación de vivienda rural protegida. Además, se movilizarán viviendas vacías mediante incentivos y de cesión; vivienda colaborativa y modelos innovadores de vivienda rural.

El patrimonio natural y cultural también forma parte del cuerpo normativo de la Ley. Así, se aboga por la protección del paisaje rural, el patrimonio arquitectónico de los pueblos, la identidad cultural y las tradiciones, como "elementos de desarrollo del mundo rural".

El mantenimiento y mejora de la red viaria rural; el acceso a los servicios administrativos sin necesidad de desplazamientos a Pamplona; oficinas móviles y puntos de atención ciudadana en municipios pequeños y garantía de cobertura de teléfono móvil en todo el territorio navarro, son otros de los aspectos que se contemplan en la normativa.

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA

La Ley crea la nueva figura jurídica de Emprendimiento Rural Especialmente Protegido para la dinamización económica de los entornos rurales. Para el mismo objetivo se dispondrá de microcréditos, capital semilla y asesoramiento empresarial especializado; banco de oportunidades digital; incentivos diferenciados para nuevos negocios en municipios rurales y favorecimiento de la simplificación de la tramitación de iniciativas.

El apoyo al relevo generacional en explotaciones agrarias familiares, agroecología, transformación y comercialización a pequeña escala, gestión sostenible, denominaciones de origen y productos locales de calidad diferenciada, son otros de los aspectos que incluye la nueva Ley.

También se contempla la defensa de la economía verde y circular, la promoción del turismo rural sostenible y el fomento de la economía social y el cooperativismo.