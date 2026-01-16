El Gobierno de Navarra prevé una inversión de 4,73 millones de euros en instalaciones deportivas en 2026

Imagen de la pista de Larrabide. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha comparecido este viernes en el Parlamento de Navarra para informar sobre el grado de desarrollo del Plan Estratégico del Deporte y la Actividad Física de Navarra 2025-2028 (PEDAFN) y para trasladar un avance del Plan de Infraestructuras Deportivas de Navarra 2026-2029, que se deriva tanto de dicho Plan Estratégico como de la evaluación del anterior plan, finalizado en 2025.

Durante su intervención, Esnaola ha explicado que, tras la presentación pública del PEDAFN, se ha llevado a cabo una evaluación del Plan de Infraestructuras anterior, la actualización de los datos relativos a los hábitos deportivos en Navarra, tanto del ámbito federado como del no federado, y la elaboración de un diagnóstico a partir de dichos datos y de las reuniones mantenidas con el sector deportivo y las entidades municipales.

Ha indicado que el Plan de Infraestructuras se encuentra actualmente en fase de "ajuste de datos estadísticos y presupuestarios", así como de maquetación y traducción, y ha avanzado que el documento completo estará disponible en el primer trimestre del año en la web del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física.

Según detalla el Ejecutivo foral en un comunicado, en el ámbito de las instalaciones propias, las principales actuaciones previstas a partir de 2026 en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide y en el Centro de Guebenzu. Entre ellas, se encuentra la segunda fase del Módulo de Atletismo del Estadio Larrabide, con una inversión estimada de 2 millones de euros, planificada en tres ejercicios presupuestarios (889.354 euros en 2026, 600.000 en 2027 y 500.646 para 2028) y que se iniciará en 2026 tras la finalización de las obras actualmente en ejecución, valoradas en más de 4 millones de euros.

Asimismo, se contempla el estudio para la construcción y gestión de una piscina cubierta de 50 metros en Larrabide, que permitirá completar el Centro de Tecnificación. Según ha señalado Esnaola, "se trata de una infraestructura muy demandada por el deporte federado, que remataría nuestro centro de tecnificación", cuya viabilidad se está analizando teniendo en cuenta la posibilidad de atender el uso recreativo en el Centro Guelbenzu, ubicado en el mismo barrio y también propiedad del Gobierno de Navarra. El estudio cuenta con un presupuesto de 250.000 euros.

El Plan recoge, además, diversas actuaciones de mejora en el interior del Estadio Larrabide a desarrollar a lo largo de 2026 como: la nueva sala para uso multifuncional; la creación de la sala comedor y estudio para favorecer la conciliación de los deportistas; la sala de baños de contraste térmico para recuperación; obras de accesibilidad en el vestuario masculino; remodelación del espacio de acogida al público; y la remodelación de la entrada al Estadio. El conjunto de estas intervenciones suma un presupuesto de 540.904 euros.

En el Centro Recreativo Guelbenzu está prevista la construcción de una sala de esgrima, con un presupuesto estimado de 725.000 euros, en el espacio acondicionado tras el cierre de uno de los frontones.

Por último, la consejera ha anunciado que se encargará una auditoría de las instalaciones deportivas propias "con perspectiva de género", con el objetivo de evaluar su utilidad e interés y valorar su posible extensión a entidades locales y clubes deportivos.

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

El avance del Plan de Infraestructuras incluye, también, las intervenciones acordadas con la Universidad Pública de Navarra para el año 2026. Entre ellas destacan las mejoras en los campos de rugby existentes, con una estimación presupuestaria en torno a los 500.000 euros.

Asimismo, se prevé la construcción de cuatro nuevas pistas de pádel con un presupuesto de 634.217 euros, y de un espacio multideporte para la Federación Navarra de Bádminton. Una actuación que cuenta con una dotación presupuestaria de 110.000 euros.

DEPORTE, OCIO, SALUD Y ESPARCIMIENTO

El Plan de Infraestructuras aborda, igualmente, el ámbito del deporte vinculado al ocio, la salud y el esparcimiento, con actuaciones que se desarrollarán en colaboración con federaciones deportivas. En 2026 se mantendrá la colaboración para el mantenimiento de los senderos GR, con un presupuesto de 90.000 euros, y para la regulación y ejecución de áreas de escalada, con una dotación de 40.000 euros. Ambas líneas de actuación se llevarán a cabo mediante convenios entre el INDAF y la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, y tendrán continuidad en años sucesivos.

También habrá una dotación económica para la señalización de los diferentes puertos de montaña para ciclistas y ciclotoristas, presupuesto que todavía no se ha concretado, según ha indicado la consejera, debido a que aún no se han decidido en que puertos se realizará dicha señalización.

En relación con las entidades locales, además de los convenios nominativos, el Gobierno de Navarra impulsará una convocatoria de ayudas para reformas de instalaciones deportivas, dotada con 450.000 euros, así como la implantación de la tarjeta del programa Más Deporte-Kirol Plus, con un presupuesto de 50.000 euros. El Palacio de Hielo de Huarte contará con una dotación económica de 200.000 euros y el Centro de Larra Belagua 255.000 euros, para la mejora de sus instalaciones. Asimismo, se creará un grupo de trabajo con ayuntamientos y entidades del ámbito municipal para consensuar prioridades y fórmulas de colaboración.

ACTUACIONES PREVISTAS PARA 2027, 2028 Y 2029

Con una visión a medio plazo, el avance del Plan de Infraestructuras recoge también actuaciones previstas para 2027, 2028 y 2029. De cara a 2027, el Plan contempla la reforma y homologación del frontón de 30 metros de la UPNA, con una inversión estimada de 200.000 euros, así como el inicio de las obras de un nuevo campo de rugby en la comarca de Pamplona, con un presupuesto aproximado de 2,5 millones de euros. En función de las conclusiones del estudio sobre la piscina cubierta de 50 metros, también podría iniciarse su construcción en ese ejercicio.

En 2028 se prevé atender la demanda de un nuevo campo de béisbol en la comarca de Pamplona, con una inversión estimada de 4,5 millones de euros. Además, algunas de las grandes actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores, como la piscina cubierta de 50 metros o el nuevo campo de rugby, podrían extenderse hasta ese año en función de su desarrollo.

En el cierre de su comparecencia, la consejera ha subrayado que el PEDAFN 2025-2028 "establece un marco estratégico sólido para que el deporte y la actividad física contribuyan al bienestar, la inclusión y la sostenibilidad en Navarra", y ha añadido que el Plan de Infraestructuras "es una herramienta ambiciosa pero realista, que permitirá avanzar hacia un modelo deportivo inclusivo, innovador y sostenible".