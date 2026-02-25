El Gobierno de Navarra prevé personarse como acusación popular en el jucio por el asesinato machista de Sarriguren

PAMPLONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que "en próximas sesiones de Gobierno", se elevará una propuesta de acuerdo para que el Ejecutivo foral se persone como acusación popular en el juicio por el asesinato machista cometido en Sarriguren.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha trasladado "nuestra condena firme y rotunda de este asesinato", así como el "apoyo de todo el Gobierno" a la familia y el entorno a la víctima de la mujer que resultó herida, a la que ha deseado su pronta recuperación.

"En próximas sesiones de Gobierno, una vez se desarrolle el protocolo establecido a tal efecto, se elevará una propuesta de acuerdo para que el Gobierno de Navarra se persone como acusación popular en el juicio que ya se está instruyendo por el asesinato machista de Sarriguren", ha explicado.