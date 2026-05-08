El Gobierno de Navarra ha realizado hasta abril más de 2.900 atenciones sobre el proceso de regularización

PAMPLONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha realizado en los cuatro primeros meses del año más de 2.900 atenciones en relación al proceso de regularización extraordinaria de las personas migrantes a través de su Servicio de Atención y Asesoramiento en materia de Extranjería para personas migrantes (SAAE), dependiente de la Dirección General de Políticas Migratorias del Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias.

La mayor parte de estas atenciones, 1.187, fueron realizadas en el mes de abril, coincidiendo con el inicio del plazo de presentación de las solicitudes de regularización extraordinaria.

Por el tipo de atención prestada, casi un 70% ha consistido en asesoramiento jurídico/administrativo, seguido de la citación (25%), y el apoyo a la tramitación (6%). Por zonas, la mayor parte de las atenciones se han realizado en la oficina del Servicio en Pamplona(1.115), seguido de las realizadas en las oficinas de Tudela (701), Estella(501), Tafalla (352), Sangüesa (137) y Alsasua (107).

En total, el SAAE ha atendido a 1.804 personas, la mayor parte de ellas (60%) mujeres. Solo en el mes de abril han sido atendidas 823 personas. El Servicio de Atención y Asesoramiento en materia de Extranjería, gestionado por Cruz Roja, ofrece información sobre el derecho de asilo y de extranjería y apoyo en los procesos administrativos derivados de este derecho.

PUNTOS DE INFORMACIÓN HABILITADOS Y ENTIDADES COLABORADORAS

Las personas que están llevando a cabo su solicitud de regularización administrativa pueden presentarla junto con la documentación que acompaña hasta el 30 de junio a través de internet, en la web del Ministerio, con certificado digital; en persona, con cita previa, en las oficinas del Estado habilitadas (oficinas de Correos y de la Seguridad Social); y a través de entidades colaboradoras.

Navarra cuenta actualmente con 14 entidades colaboradoras. Se trata de Elkarri Laguntza, la Asociación Itxaropen Gune, la Asociación Posthac, la Asociación SARE, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la Asociación Rumiñahui, CCOO Navarra, Fundación Koine Aequalitas, UGT Navarra, la Asociación Fénix, Garaian, SOS Racismo Navarra, Médicos del Mundo, y LAB.

Además, desde el pasado mes de abril tanto el Servicio de orientación e información básica en materia de migraciones (848 420 972 en Pamplona y 848 433 661 en Tudela) como las Oficinas de Atención Ciudadanas y el servicio de atención telefónica 012 ofrecen información básica relacionada con este proceso de regularización junto con el Servicio de Asesoramiento en materia de Extranjería.

Asimismo, toda la información se encuentra también disponible en la página web regularización2026.navarra.es.

En relación los pasos a seguir para tramitar la solicitud, las personas que hayan solicitado la protección internacional, aquellas que acrediten haber trabajado o la intención de trabajar por cuenta ajena o propia, quienes permanezcan en España junto con su unidad familiar compuesta por hijos menores, mayores de edad con discapacidad o necesidades de apoyo o que convivan con ascendientes de primer grado no necesitan el informe de vulnerabilidad para regularizar su situación.

Asimismo, dado que la comunicación sobre el inicio de la tramitación del procedimiento se recibe en el domicilio o en el buzón electrónico facilitado, se recomienda revisar los datos para evitar errores en su recepción.