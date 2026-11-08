El Gobierno de Navarra rechaza una agresión homófoba sufrida por dos jóvenes en Pamplona

Archivo - Fachada de la sede del Gobierno de Navarra.- Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha rechazado una agresión homófoba sufrida por dos jóvenes en Pamplona y ha trasladado su solidaridad y apoyo a las víctimas, deseándoles una pronta recuperación.

El Ejecutivo foral ha manifestado su "rechazo absoluto" a cualquier manifestación de violencia, discriminación o intolerancia por razón de orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.

A su vez, se ha comprometido a "seguir impulsando políticas públicas que garanticen la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, reforzando la prevención, la atención integral y la respuesta frente a las violencias y delitos de odio".

En este sentido, ha puesto en valor el II Plan de Acción 2026-2029 para la Igualdad Social de las Personas LGTBI+ de Navarra como "instrumento estratégico para avanzar en la prevención de la LGTBIfobia, la protección de derechos y la construcción de una sociedad más libre, segura e inclusiva".

Finalmente, el Gobierno de Navarra ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía para que "mantenga una actitud activa frente al odio y la discriminación, y contribuya a construir una Navarra en la que todas las personas puedan vivir, amar y expresarse libremente, sin miedo y en igualdad de condiciones". "Frente al odio, igualdad. Frente a la violencia, convivencia. Frente a la discriminación, derechos y libertad", ha reivindicado.