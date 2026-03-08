El Gobierno de Navarra reconoce a los 14 bomberos jubilados y a un bombero fallecido durante el año 2025

La consejera Jurío con los bomberos homenajeados. - JESÚS M GARZARON - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha homenajeado este domingo a los 14 bomberos jubilados y a otro fallecido a lo largo del año 2025, a quienes se les ha hecho entrega de un reconocimiento para agradecer su labor y años de servicio en la Administración foral.

Este acto, que coincide con la celebración, cada 8 de marzo, del Día de los Bomberos y las Bomberas, ha tenido lugar en el parque de Cordovilla y ha estado presidido por la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, que ha estado acompañada por el director general de Interior, Salvador Díez, y el director del Servicio Navarro de Bomberos, Iñaki Elías.

Durante la apertura del acto, Jurío ha reconocido la "importancia e impacto positivo" que la labor de las y los bomberos genera en la sociedad, y ha agradecido su "entrega y profesionalidad". "Es un orgullo conocer vuestra labor incansable y sacrificio, un coraje y dedicación que quedan patentes día a día en cada una de vuestras intervenciones", ha indicado Jurío. Seguidamente, se ha procedido a la entrega de reconocimientos.

Según recoge en un comunicado el Ejecutivo foral, la consejera ha destacado que "la prevención y la atención a la emergencia es una apuesta estratégica del Gobierno de Navarra, ámbito en el que el Servicio de Bomberos juega un papel fundamental". Por ello, ha destacado que en los últimos años se ha realizado un "gran esfuerzo por mejorar el servicio, a través de un refuerzo presupuestario, de plantilla y de mejora de infraestructuras". "El compromiso del Ejecutivo foral con el servicio es claro y, de hecho, desde 2019, la inversión presupuestaria en el servicio ha crecido más del 40%", ha resaltado.

En cuanto al área de personal, la plantilla ronda los 500 bomberos profesionales, "el mayor número de la historia, después de una apuesta decidida por dimensionar el Servicio de Bomberos a través de OPEs". Así, las cinco últimas convocatorias han supuesto el ingreso en los últimos 6 años de un total de 197 bomberos/as, "que permiten a su vez cumplir con los mínimos de parques con una previsión de, por lo menos, hasta 2029". En esa línea, este año está previsto que se convoquen otras 42 plazas. Además, ya están convocados los procesos de 5 plazas de oficial, 10 de suboficial y 30 de cabos (ascenso de categoría).

Por su parte, en cuanto a la renovación de infraestructuras y recursos, se ha desarrollado desde el inicio de esta legislatura un plan de renovación de la flota de vehículos de los parques de bomberos de Navarra, que han supuesto una inversión de 4,18 millones de euros.

El pasado año se adquirieron cuatro furgonetas para el personal auxiliar de los parques, seis todoterrenos 4x4 para distintas labores del servicio, un nuevo camión de extinción de incendios destinado al parque de Burguete y siete camionetas pick-up, todo ello por un importe superior a 1,2 millones.

Por otro lado, en el ámbito de infraestructuras, la consejera ha recordado la inversión que se está haciendo para la construcción del nuevo parque comarcal de bomberos de Tafalla, "una infraestructura moderna y adaptada a las necesidades presentes y futuras de la emergencia" que dará servicio a más de 30.000 habitantes.

CERCA DE 11.000 INTERVENCIONES EL AÑO 2025, EL 49,85% DE SALVAMENTO

El Servicio de Bomberos de Navarra realizó un total de 10.868 intervenciones durante el 2025, de las cuales un 49,85% fueron de salvamento.

De estas, 4.099 implicaron el traslado de víctimas en ambulancia; 444 rescates, de los cuales 253 fueron de montaña, y 696 actuaciones estuvieron motivadas por accidentes de tráfico, de las que 550 implicaron el rescate de víctimas. El resto corresponde a, entre otras, intervenciones con animales (141), rescates en medio acuático (29) o de cadáveres (94), y otras acciones de salvamento.

En lo relativo a incendios, se realizaron un total de 2.251 intervenciones, de las que 1.238 fueron motivadas por incendios urbanos o industriales, y 1.013 por incendios de vegetación. En el caso de incendios urbanos, las intervenciones más habituales fueron por incendios en contenedores de basura (237), en viviendas (235) y en vehículos (149).

Además, el Servicio de Bomberos llevó a cabo 2.041 asistencias técnicas, como apertura de puertas (445), achiques de agua (195), y limpiezas de calzada (160), entre otras. Además, también realizaron 836 maniobras en los parques, 30 simulacros y otras actividades como visitas a empresas, instituciones y colegios.