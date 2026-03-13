El Gobierno de Navarra reconoce a las personas que donaron objetos valiosos a la Comunidad foral en 2025

PAMPLONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno foral ha reconocido este viernes, en un acto celebrado en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, a más de un centenar de personas y entidades que, durante el pasado año 2025, donaron objetos valiosos a la Comunidad foral.

El acto ha estado presidido por el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, y ha participado también la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola.

Durante la apertura, Arasti ha agradecido a las personas, familias y entidades navarras donantes por haber seguido "demostrando su generosidad y confianza en el Gobierno de Navarra", y por haber contribuido a que el patrimonio cultural de la Comunidad foral haya crecido y sea "más extenso y valioso".

En este sentido, Arasti ha remarcado que las donaciones recibidas son "un retrato que nos ayuda a recordar cómo éramos, algo que nunca viene mal en tiempos como los actuales". Así, ha incidido en que "saber de dónde venimos, cuáles eran nuestras costumbres, nuestras formas de hacer las cosas y lo que nos ha ido confiriendo el carácter especial que tiene esta tierra nos ayuda sin duda a detectar lo que hacemos bien y lo que no".

El consejero ha explicado en esta línea que "a un territorio se le puede hacer crecer desde diferentes ámbitos", al tiempo que ha recordado que no se debe perder de vista que "una tierra como Navarra debe encarar el fututo sabiendo muy bien cuál fue su pasado".

DONACIONES

Como resultado de estas donaciones, el Museo de Navarra ha recibido fondos como un retrato en óleo realizado por el artista navarro Salvador Beunza; la pintura 'El Encierro' de Xabier Morrás y dos de sus bocetos; una pintura del artista navarro Vicente Arnoilaga Nagore, de 1964; una pintura de técnica mixta del pintor navarro Julio Martín-Caro Soto, titulada 'Crucifixión'; y un conjunto de 26 fotografías seleccionadas de los años setenta del siglo XX, tomadas por Félix Aliaga.

Por su parte, el Museo del Carlismo ha recibido casi una decena de donaciones, entre las que se encuentran tres partituras de himnos carlistas; cuatro tomos de la obra editorial 'Historia de la Cruzada Española, Madrid, Ediciones Españolas, S.A.(1941 - 1942)'; dos banderas, una de Carcastillo y otra de la Comunión Tradicionalista de Carcastillo, así como dos fotografías enmarcadas de diversos pretendientes carlistas; dos réplicas de uniforme de soldado carlista y dos réplicas de uniforme de soldado liberal; o siete banderas, tres cintas de banderas y un capote de requeté reconvertido en manta.

Destaca también la donación de siete postales y quince fotografías sobre Jesús Ruiz Díaz, el Tercio de Oriamenti, Cuarta Compañía San Martín de Loinaz y de la entrada de los tercios requetés navarros en Beasain, imágenes únicas de requetés navarros en el inicio de la Guerra Civil.

Asimismo, el Museo ha recibido también una espada con su vaina que pudo pertenecer al general carlista de origen navarro José Pérula y de la Parra (1830 - 1881).

El Museo Etnológico de Navarra ha recibido diez donaciones compuestas por varios objetos, como dos tamboriles con sus accesorios, dos txistus con su funda, seis vidrieras con distintos motivos, una mesa de dibujo de barco, una colección de juguetes procedente de la librería Abárzuza o un fondo religioso consistente en una cruz procesal, una fuesa familiar y un cestillo de ofrenda.

Por su parte, el Archivo Real y General de Navarra ha recibido más de una treintena de fondos documentales, fotográficos y musicales, entre los que destacan dos pergaminos musicales de los siglos XVII y XVIII; unas ordenanzas municipales de Ochagavía / Otsagabia datadas de 1492; un libro recopilatorio de cuentas, censos, escrituras de venta y pleitos de lugar de Alzórriz, datado entre 1594 y 1723; varios documentos de los siglos XVII y XVIII reunidos por el investigador y genealogista Luis Elcano Ripalda; documentos de las familias Larrain y Fort de los siglos XVII al XX que reflejan sus vínculos con América; o una colección formada por 1.626 programas de fiestas impresos de 261 localidades de Navarra fechados entre 1944 y 2024.

Además, el Archivo Contemporáneo de Navarra ha obtenido doce donaciones, entre las que se encuentra una colección de libros, revistas y documentos de la antigua organización política 'Organización Revolucionaria de Trabajadores'; una colección de revistas de carácter social y político de los últimos años del Franquismo y primeros años de la Transición; o un conjunto de documentos y materiales relacionados con la creación del Sindicato de Maestros.

Finalmente, han recibido asimismo donaciones la Biblioteca de Navarra y la Red de Bibliotecas Públicas del Gobierno de Navarra en general, la Biblioteca Pública Yamaguchi de Pamplona / Iruña; el CIP Politécnico de Estella-Lizarra, el Centro Integrado de FP San Juan - Donibane; el CEPI Martín de Azpilcueta; el Conservatorio Superior de Música de Navarra; la Filmoteca de Navarra; y el Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Navarra.