El Gobierno de Navarra reivindica unas fiestas libres de violencias machistas y LGTBI+fobia

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los departamentos de Presidencia e Igualdad, Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Salud y Educación del Gobierno de Navarra vuelven a colaborar este año para lanzar una campaña de sensibilización concebida para promover "un buen trato en las relaciones afectivo-sexuales en los entornos festivos y prevenir la violencia contra las mujeres y hacia la diversidad sexual y de género".

Bajo el lema 'En Navarra... Disfruta, comparte y respeta', el Gobierno de Navarra invita a la población a "adoptar una actitud responsable y respetuosa en sus relaciones coincidiendo con unas fechas en las que aumentan los eventos festivos y se incrementan las interacciones entre las personas en los momentos de ocio".

La campaña cuenta con un presupuesto de 78.150 euros, destinados a difundir el mensaje en radios generalistas, revistas locales, Navarra Televisión, redes sociales y entornos de gran afluencia de personas, como las estaciones de tren y autobuses de Pamplona y Tudela o el acceso al parking de la Plaza del Castillo de la capital navarra. Se ha realizado también una adaptación para gran pantalla que se ha difundido coincidiendo con la Semana del Cine, celebrada la primera semana de junio. Está previsto además exhibir lonas en la fachada del Palacio de Navarra, en el Parlamento foral y en diversas localidades de toda Navarra.

Las entidades locales podrán personalizar los materiales disponibles para usarlos en los soportes que deseen, como sus programas de fiestas o cartelería con el lema adaptado para hacer referencia a su localidad (por ejemplo: 'En Pamplona... Disfruta, comparte y respeta') o en sus redes sociales.

'TUS CARICIAS ME PONEN A CIEN. TU RESPETO A MIL'

En las imágenes de la campaña se muestra a jóvenes en grupo o en pareja disfrutando en entornos festivos en actitud de disfrute saludable. Además del lema central, la cartelería diseñada incluye diferentes afirmaciones encaminadas a reivindicar unas relaciones respetuosas. '¿Lo que más me atrae? Que no demos nada por supuesto'; 'Tus caricias me ponen a cien. Tu respeto a mil'; o '¿Mi postura favorita? Cero presiones' son las tres frases elegidas para promover una reflexión en este sentido ante el período festivo ya iniciado en algunas localidades y que se prolongará durante todo el verano.

En el diseño se integra el símbolo de la mano roja que se viene utilizando en Navarra, especialmente en fiestas, para mostrar el rechazo hacia la violencia contra las mujeres y visibilizar la necesidad de igualdad en todos los ámbitos de la vida, incluyendo los espacios de ocio. Como novedad, los materiales incluyen el logotipo de Marca Navarra.

El mensaje, ya lanzado el verano pasado, es fruto del proceso de reflexión que han llevado a cabo los distintos departamentos implicados, incidiendo en fomentar relaciones sanas entre la población más joven, según ha informado el Gobierno foral.

Datos publicados por el Instituto Navarro de la Juventud indican que, en lo que respecta a las relaciones afectivas, parece mayoritariamente desterrada la idea de patrones poco igualitarios, al menos en el plano discursivo. El 94,5% de los jóvenes considera que las relaciones deben basarse en la tolerancia y el respeto entre iguales y existe consenso a la hora de percibir como formas de violencia grave actitudes como no dejar decidir cosas a sus parejas, amenazar, prohibir salir de casa, obligar a mantener relaciones sexuales, hacer desprecios y controlar sus actividades o relaciones con otras personas, ha añadido el Ejecutivo.