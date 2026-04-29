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PAMPLONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Trabajo, que se celebra este viernes 1 de mayo, en la que reivindica el "papel fundamental" de las organizaciones sindicales y empresariales "para el sistema democrático" y se compromete con "su defensa y refuerzo".

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha trasladado en rueda de prensa el texto de esta declaración, en la que el Ejecutivo foral se compromete en la "defensa y refuerzo" de las entidades sindicales y empresariales y muestra su rechazo a "los ataques que sufren desde posiciones intolerantes y extremistas que solo buscan su debilitamiento para perpetuar situaciones de injusticia o precariedad".

En este texto, el Gobierno de Navarra muestra su compromiso y defensa de "los principios y derechos fundamentales en el trabajo declarados por la OIT, como elemento fundamental para una prosperidad económica y social justa".

"La libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación y el derecho a un entorno de trabajo seguro y favorable, son valores que hoy, más que nunca, debemos seguir defendiendo", subrayan desde el Ejecutivo foral.

Derechos, resalta, que "se vertebran y defienden desde el Dialogo Social como elemento imprescindible, clave para el éxito de la implantación de medidas" y por la que el Gobierno "tiene el máximo respeto".

Asimismo, el Gobierno de Navarra reivindica "el papel fundamental de las organizaciones sindicales y empresariales como una de las expresiones de nuestro sistema democrático" y se compromete "a su defensa y refuerzo, rechazando los ataques que sufren desde posiciones intolerantes y extremistas que solo buscan su debilitamiento para perpetuar situaciones de injusticia o precariedad".

En un contexto "de crecimiento del empleo en nuestra comunidad" y con "desafíos" como "la lucha contra la siniestralidad laboral", el Gobierno de Navarra destaca que seguirá llevando a cabo, de la mano de los agentes sociales, "políticas públicas orientadas a la consecución del pleno empleo y fomentar un trabajo estable, seguro y de calidad desde una perspectiva que garantice la igualdad efectiva de derechos, de trato y oportunidades en el empleo y ocupación, para todas las personas que viven en Navarra, independiente de su nacionalidad".

Finalmente, el Ejecutivo foral reivindica "el derecho al trabajo decente como un derecho fundamental y esencial para la realización de todas las personas, la dignidad humana y el ejercicio de los derechos humanos" y se compromete a seguir trabajando "intensamente para seguir impulsando la creación de empleo de calidad y mantener el dinamismo de nuestro mercado laboral".