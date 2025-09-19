El Gobierno de Navarra remitirá hoy o el lunes al Parlamento una nueva auditoría sobre las VPO de Erripagaña

PAMPLONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha anunciado que este mismo viernes o el lunes a primera hora enviarán al Parlamento foral, para que a su vez este las remita a la comisión de investigación, una auditoría externa realizada a Corporación Pública Empresarial sobre la adjudicación del contrato de las obras de VPO en Erripagaña correspondientes a Nasuvinsa.

En respuesta a los medios de comunicación, Chivite ha indicado este viernes que por el momento no ha leído estos nuevos informes, si bien lo hará "cuando tenga un momento tranquilo para poder leerlos". Los informes, ha dicho, "han venido firmados por la auditoría, y quien tiene la competencia los va a enviar hoy mismo al Parlamento de Navarra". "Si no es hoy mismo, será el lunes a primera hora", ha manifestado.

Según ha añadido, "también estamos analizando jurídicamente los anteriores informes -elaborados por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción- con detalle para presentar nuestras oportunas alegaciones", porque la Oficina "no abrió un periodo de escucha al Gobierno de Navarra como bien lo pone en su propio reglamento".

Preguntada por las declaraciones realizadas esta mañana por el diputado navarro del Partido Popular Sergio Sayas, que entre otras cuestiones ha vuelto a reclamar la dimisión de Chivite, ha respondido que no es "nada nuevo" y que en el Partido Popular "me parece que no están para dar lecciones a nadie de absolutamente nada, y menos un tránsfuga".

En cuanto a los informes de la OANA, ha subrayado que recogen que "no hay delito". "Por lo tanto, yo creo que eso aclara mucho los términos en los que se producen esos informes. Sí que hay irregularidades administrativas en las que el Gobierno ya se ha puesto manos a la obra para que eso no pueda volver a ocurrir. Y, de hecho, nuestro compromiso también con el resto de formaciones políticas es modificar la ley de contratos y esperamos hacerlo en el marco de la ley de acompañamiento a presupuestos. Por lo tanto, lo haríamos este mismo año", ha manifestado.

Estos informes, ha continuado, "los va a tener la comisión de investigación, que ya se los hemos trasladado, y creo que en ese ámbito también se tendrán que determinar responsabilidades". En este sentido, ha afirmado que están "abiertos a lo que pueda decidir esa comisión de investigación".