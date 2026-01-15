El Gobierno de Navarra seguirá "dando pasos" en la gratuidad de la enseñanza de euskera para adultos

PAMPLONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha destacado la "voluntad" del Ejecutivo foral de "continuar con el camino" iniciado hacia la gratuidad de la enseñanza de euskera para adultos. "Este avance en la gratuidad es importante y evidentemente seguiremos dando los pasos en ese sentido", ha indicado.

En respuesta a una pregunta oral formulada por EH Bildu en el pleno parlamentario de este jueves, Ollo ha indicado que Euskarabidea "se ha fijado como objetivo aumentar el número de hablantes y los ámbitos sociales en los que se habla el euskera".

"El número de gente que aprende euskera cada vez es mayor año tras año, y lo cierto es que esta labor de fomento del euskera se ha demostrado en los últimos datos que acabamos de conocer: se ha dado un salto cuantitativo y cualitativo importante que merece la pena señalar, y es que el incremento en la matrícula global del curso ha ascendido un 32%", ha apuntado.

Este incremento, ha dicho, "es especialmente significativo en el caso del nivel inicial o A1, gratuito para todo el alumnado que cumpla los requisitos mínimos establecidos en las bases de la convocatoria". "Así, el número de matrículas entre septiembre de 2024 y 2025 ha subido más del 54%. También es muy relevante en el resto de niveles, cada vez mejor financiados, y que han tenido un incremento medio de matrícula de más del 20%. Son datos que nos hacen sentir satisfechas", ha remarcado.

A su juicio, "parece lógico deducir que las crecientes ayudas económicas que Euskarabidea ofrece al alumnado y que han ido aumentando cada año tienen relación con estos importantes incrementos y, por ello, es nuestra intención profundizar en este camino en los próximos cursos". "Cuando se dan facilidades y calidad en el servicio, la sociedad navarra responde positivamente a la llamada del euskera", ha afirmado.

Según ha explicado, la cifra total destinada a la enseñanza de euskera para adultos "es, por una parte, una ayuda a los euskaltegis de iniciativa social de 2.650.000", cuando "en el año 2015 era de cero euros", y la convocatoria de ayudas a personas individuales, que es de 986.000 euros este año. Esta situación, según ha destacado, "contrasta con la que nos encontramos en 2015".

La "voluntad", según Ollo, es "continuar con el camino" iniciado hacia la gratuidad de la enseñanza del euskera en adultos, si bien "dependerá de la disponibilidad presupuestaria". "Creo que este avance en la gratuidad es importante y evidentemente seguiremos dando los pasos en ese sentido", ha incidido.

Por su parte, la parlamentaria de EH Bildu Eneka Maiz ha considerado que los datos sobre el aumento de matrículas son "muy positivos". "Los datos son muy alentadores. Hacemos una valoración realmente muy satisfactoria de este salto cualitativo que se ha dado con esta medida", ha manifestado. En este sentido, ha apostado por seguir "dando pasos efectivos hacia la gratuidad, porque la enseñanza para adultos es clave en la recuperación del euskera y el nivel A1 es el acceso al aprendizaje de un idioma".