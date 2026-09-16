El Gobierno de Navarra subvenciona con 1,2 millones de euros la construcción de 14 viviendas en Lumbier

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este miércoles, la concesión de una subvención por importe de 1.121.306,44 euros al Ayuntamiento de Lumbier para la construcción de 14 viviendas en la Plaza de la Alfarería.

Esta promoción se enmarca en el Proyecto de Intervención Pública (PIP) impulsado por este Consistorio para la renovación del casco histórico de la localidad y la mejora de su oferta de residencial, con el objetivo de fijar población en la zona, según ha informado el Ejecutivo.

Las viviendas resultantes de este proyecto mantendrán durante 30 años un régimen de precios limitados, de modo que su venta no podrá superar los valores máximos previstos para las viviendas de precio tasado y, en caso de alquiler, las rentas estarán sujetas a los límites establecidos para las viviendas de protección oficial.

La subvención para este tipo de actuaciones está prevista en el artículo 56.2 del Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda en Navarra y se establecen las subvenciones a conceder a Administraciones públicas o sociedades públicas cuando lleven a cabo rehabilitaciones, renovaciones o construcciones de edificios incluidos en Proyectos de Intervención Pública.

La ayuda máxima prevista en estos casos es del 60% del módulo ponderado por metro cuadrado útil de vivienda, siempre y cuando se trate de edificios completos de viviendas. En el caso de la promoción prevista en Lumbier, la subvención que se autoriza conceder asciende a 1.121.306,44 euros, teniendo en cuenta los 1.239,64 metros útiles construidos y el módulo de 1.507,57 euros aplicable.