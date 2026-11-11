El Gobierno de Navarra subvenciona con 2,6 millones 47 viviendas protegidas de alquiler en Burlada

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles la adquisición de un compromiso de gasto plurianual de 2.690.915 euros para subvencionar una promoción de 47 viviendas de alquiler protegido en Burlada, que será construida por la empresa Adania Residencial S.L. en terrenos de Erripagaina.

Estimando la fecha de la calificación definitiva de estas viviendas, prevista en 2028, se ha autorizado el abono de la subvención en dos pagos, 1.345.457,67 euros en 2026 y otro tanto en 2028, según ha informado el Gobierno foral en una nota.

Las viviendas tienen una superficie total de 3.838,48 metros cuadrados útiles, con un precio máximo de venta de las viviendas de 7.688.329,58 euros, sin anejos. El expediente obtuvo calificación provisional el 24 de diciembre de 2025 y, con fecha actual, se ha aportado el aval bancario para el cobro del 50% de ayuda prevista para este tipo de promociones.

Las subvenciones a promotoras de vivienda de protección oficial calificadas en régimen de arrendamiento sin opción de compra y apartamentos protegidos en alquiler destinados a personas mayores de 60 años o con discapacidad están previstas en la ley foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, que establece un porcentaje de ayuda del 35% del precio de venta máximo de las viviendas.