El Gobierno de Navarra se suma al Día del Orgullo LGTBI+ con una campaña en la que reivindica la diversidad

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, presenta la campaña del Ejecutivo foral por el Día Internacional del Orgullo LGTBI+. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno se Navarra se suma un año más al Día Internacional del Orgullo LGTBI+ que se conmemora el 28 de junio y para ello ha lanzado una campaña con el lema 'Orgullo de diversidad. Celebra la diferencia, reivindica la igualdad'.

El vicepresidente primero del Ejecutivo foral y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, ha presentado este martes la campaña, acompañado de la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad (INA) y de parlamentarios de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

La campaña tendrá presencia en diferentes soportes y espacios públicos. Se difundirá por ejemplo mediante cartelería en marquesinas de Pamplona y Comarca, Tudela, Estella-Lizarra y Tafalla. También mediante autobuses rotulados en la Comarca de Pamplona y en Tudela. Además, el Palacio de Navarra acoge lonas con la creatividad y el mensaje central de la campaña. Se ha invertido un total de 50.000 euros para todo ello.

Remírez ha subrayado que "cuando hablamos de diversidad, lo hacemos de una sociedad formada por personas diferentes, con una distinta maneras de ser, sentir, querer o expresarse" y ha señalado que "esta pluralidad esta la que queremos reconocer, proteger y celebrar, porque "una sociedad diversa es una sociedad más abierta, más rica y más libre". "Lo diverso tiene más valor. Queremos valorar precisamente la variedad, la singularidad y aquello que hace que cada elemento sea único. Durante demasiado tiempo muchas personas han sufrido discriminación precisamente por aquello que les hacía ser sinceramente lo que son", ha indicado.

Por ello, el vicepresidente primero ha explicado que la campaña une dos ideas que "deben ir siempre de la mano, celebrar la diferencia y reivindicar la igualdad".

En su intervención, Remírez ha señalado que el 28 de junio "tiene una clara dimensión festiva, pero también una parte reivindicativa", y ha advertido de que los derechos y libertades logrados "no pueden darse por garantizados". "Navarra ha avanzado mucho, pero los datos nos recuerdan que la igualdad real todavía requiere más compromiso, más responsabilidad y más políticas públicas", ha indicado.

El vicepresidente ha explicado que, según el último informe del Ministerio del Interior sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España, en 2024 se investigaron en el conjunto de España 1.955 infracciones penales o incidentes de odio, de los que 528 estaban relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género, el segundo ámbito más numeroso tras el racismo y la xenofobia.

En este contexto, Remírez ha considerado que "las instituciones y la sociedad en general no podemos bajar la guardia" y ha afirmado que Navarra "es y quiere seguir siendo una comunidad abierta, plural, respetuosa e igualitaria". "Ese compromiso tiene que traducirse en políticas públicas y en avances concretos. Para todo ello seguiremos desde el Gobierno, y estoy seguro que también desde el Parlamento de Navarra, trabajando junto con el movimiento LGTBI+ y con el conjunto de la sociedad navarra para avanzar en igualdad, combatir cualquier forma de discriminación y garantizar que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en libertad", ha señalado.

Por su parte, Patricia Abad ha destacado que el lema de la campaña, 'Orgullo de diversidad. Celebra la diferencia, reivindica la igualdad', es "sencillo, pero encierra mucho contenido". "Nos habla de orgullo, porque todavía es necesario afirmar con claridad el derecho que tenemos todas las personas a ser lo que queramos ser. Nos habla de diversidad porque no existe obviamente una única manera de estar en el mundo, y nos habla de diferencia porque lo distinto no resta sino que suma. Nos habla de igualdad porque además entendemos que celebrar la diversidad no es suficiente si no garantizamos derechos, seguridad y reconocimiento para todas las personas", ha afirmado.

Abad ha subrayado que "lo uniforme no existe y además no es deseable". "Con esta campaña queremos trasladar que la diversidad sexual y de género no es un asunto particular ni minoritario ni ajeno. Tiene que ver con la libertad de todas las personas en un sentido amplio, con la posibilidad de vivir sin miedo, sin tener que escondernos y sin tener que justificarnos por ser quienes seamos. Por eso el lema une estas dos ideas, que siempre para nosotras tienen que ir juntas, de celebrar y reivindicar", ha destacado.