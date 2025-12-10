El Gobierno de Navarra trabaja en nombrar al nuevo director general de Obras Públicas tras el cese de Pedro López

PAMPLONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha manifestado este miércoles que el Ejecutivo está trabajando en buscar al sustituto del director general de Obras Públicas, Pedro López, cuyo cese se ha aprobado en la sesión de Gobierno de esta mañana.

Amparo López ha comentado, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que "desde el departamento se está intentando localizar o decidir quién va a ser la mejor opción para dirigir este departamento". "No hay ningún tipo de problema al respecto", ha afirmado, cuando ha sido preguntada sobre si había novedades acerca de este nombramiento y si el Gobierno daba por cerrada la crisis surgida entre los socios del Ejecutivo.

La presidenta de Navarra, María Chivite, decidió cesar al director general, en el cargo desde 2019, tras el reparo suspensivo que emitió la Intervención General del Ejecutivo respecto del modificado de las obras de duplicación de los túneles de Belate.