El Gobierno de Navarra trabaja en una reforma fiscal que se centre en "las clases medias y trabajadoras"

Archivo - El vicepresidente primero, portavoz y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles que el Ejecutivo foral está trabajando en una propuesta de reforma fiscal que "se centre en las clases medias y trabajadoras".

Remírez ha indicado, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que "somos conscientes de que hay dificultades", y se ha referido al último dato del IPC -un aumento interanual del 4,2% en Navarra-, que "preocupa y ocupa a este Gobierno". Remírez ha señalado que es "un incremento de los precios íntimamente ligado al incremento brutal del coste de los carburantes vinculado a las guerras que se han impulsado en Oriente Medio a través de la política irresponsable de Donald Trump -presidente de EEUU-, que algunos aquí en nuestro ámbito territorial incluso aplauden".

El portavoz ha manifestado que "somos conscientes de las dificultades y desde luego el gobierno de Navarra está centrado, trabajando para poner encima la mesa una propuesta fiscal que vaya en la línea de las anteriores, que se centre precisamente en las clases medias y trabajadoras, como la anterior, que benefició el año pasado al 70% de la población".

Javier Remírez ha explicado que se trabaja en una deflactación de la tarifa del IRPF. "Llevamos ya cuatro o cinco ejercicios consecutivos deflactando la tarifa para que la ciudadanía no note en sus impuestos ese incremento de los precios. Eso es un Gobierno centrado en la ciudadanía navarra y especialmente en las clases medias y trabajadoras", ha indicado.

Durante su comparecencia, Remírez ha valorado la reciente aprobación del techo de gasto del Gobierno de Navarra para 2027 y ha destacado que la Comunidad dispondrá de más de 6.850 millones de euros, lo que supone un incremento de un 8,4% respecto al presente ejercicio y casi 532 millones de euros adicionales, "cifras que se van a traducir en un claro incremento de la capacidad presupuestaria de todos los departamentos del Gobierno de Navarra". "Con ello seguimos dando pasos en ese camino cuya meta culminará en la aprobación de los próximos Presupuestos de Navarra, que serán los decimosegundos Presupuestos Generales de Navarra consecutivos que se aprueban, ocho bajo el liderazgo de la presidenta María Chivite", ha destacado.

Remírez ha afirmado que "todo esto es una muestra de la estabilidad de la que goza este Ejecutivo, alineado en su totalidad y que sigue siendo capaz de alcanzar acuerdos y de tomar decisiones que son fundamentales para este territorio". "En esto consiste la estabilidad política, en dialogar, acordar y ser capaces de sacar adelante decisiones que necesita la ciudadanía. Esto es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Navarra", ha asegurado.

El portavoz del Ejecutivo ha sostenido que "este incremento de techo de gasto no es casual, ha sido posible porque detrás existen una economía sólida y unas cuentas públicas saneadas". "Por ejemplo, Navarra ha alcanzado este año máximos históricos de afiliación a la Seguridad Social y de actividad laboral, con la última cifra que ronda las 323.313 personas afiliadas, que es el segundo mejor dato histórico de toda la serie, y eso supone un incremento de más de 8.000 personas en el último año", ha valorado.

Javier Remírez ha destacado que "también contamos con los menores datos de desempleo desde el año 2007 y toda esta bonanza, esta prosperidad compartida en forma de empleo y capacidad de gasto, sin duda, ha impactado en la mejora de la recaudación". "Pero es que, además, no todo es gasto, sino también arreglar las deudas que nos dejaron gobiernos pasados. Navarra es hoy la Comunidad Autónoma menos endeudada de España, con una deuda que tiene un peso del 8,6% sobre el PIB, frente a más del 18% que existía hace una década", ha asegurado.

Remírez ha defendido que "esta buena gestión de los recursos públicos también tiene un reconocimiento fuera de nuestras fronteras, porque Navarra tiene la máxima calificación crediticia según Standard & Poor's, lo que nos permite aparecer como una Comunidad solvente y fiable". "La solvencia genera confianza y esa confianza se traduce en múltiples inversiones y en actividad empresarial, como ya hemos visto en las últimas fechas, en torno a Hithium, KWD, Mobis, y también las últimas noticias del vehículo eléctrico de Volkswagen Navarra. Contrasta la cifra de nueva actividad en Volkswagen Navarra y de creación de empleo con la situación de la automoción en el resto de Europa", ha señalado.

Con todo ello, Javier Remírez ha sostenido que "estamos en una línea muy positiva de avances, de desarrollo, y eso también se ve en el bienestar subjetivo de la población navarra".

Remírez ha asegurado que el Gobierno está "centrado en cuestiones claves para la ciudadanía" y ha mencionado por ejemplo el PSIS para la ampliación de Sarrriguren, que prevé la construcción de 6.000 viviendas, entre el 70 y el 80% protegidas. "Ayer también conocimos la confirmación de una inversión de más de 28 millones de euros destinada al aeropuerto de Pamplona-Noáin por parte del Gobierno de España para el periodo 2027-2031", ha señalado.

El portavoz del Ejecutivo ha afirmado que "estos son dos ejemplos que nos permiten mirar mucho más allá, sabemos que queda mucho por hacer, pero frente a quienes parecen interesados en proyectar una falsa imagen de una Navarra instalada en la crisis, los datos y los hechos nos muestran una realidad muy diferente, gracias a la estabilidad política, la capacidad de acuerdo y nuestra fortaleza económica".